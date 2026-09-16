Įsigalioja papildomi žvejybos ribojimai lašišų ir šlakių apsaugai

Nuo šios dienos iki spalio 15-osios upių ruožuose žvejojantys žvejai privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir kokios žuvys žvejojamos.
Tuose pačiuose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo.
Tuo metu nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys, žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės, nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. turi teisę žvejoti upių ruožuose tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės.
Atskiras ribojimas taikomas Neryje Vilniaus mieste. Anot ministerijos, nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 31-osios draudžiama žvejoti naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę Neries atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto.
Ministerija primena, kad net ir turint žvejo mėgėjo kortelę, rudenį privaloma paleisti visas lašišas ir šlakius. Paimti sugautą lašišą arba šlakį galima tik pasibaigus nerštui – nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. ir turint tuo laikotarpiu galiojančią žvejo mėgėjo kortelę.
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