Išplėtus Nevėžio kraštovaizdžio draustinį labiau bus apsaugotos griežlės

Jeigu Aplinkos ministerijos siūlymui pritars Vyriausybė, draustinio plotas didėtų 621 hektaru iki beveik 1747 ha. Į jį patektų Kauno miesto Šilainių ir Kauno rajono Užliedžių, Babtų ir Raudondvario seniūnijos.
Išplėtus ribas draustinio teritorijoje atsidurtų visa Raudondvario dvaro sodyba, Kačiūniškės dvaro fragmentai, Babtyno dvaras, vadinamas Žemaitkiemiu, Piepalių, Babtyno piliakalniai su gyvenvietėmis, taip pat Raudondvario kelio atkarpa.
Kaip BNS sakė ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės patarėjas Tomas Tukačiauskas, plečiant draustinį siekiama išsaugoti vertingiausią Nevėžio upės žemupio slėnio kompleksą. Jame dėl biologinės įvairovės ypač vertingos natūralios upės pievų buveinės – šienaujamos mezofitų pievos.
Išplėtus draustinio ribas jame atsidurtų saugomos Nevėžio pievos su į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų griežlių buveinėmis ir 300 ha šlaitų miškų su juose aptinkamais purpuriniais plokščiavabaliais.
„Yra du kompleksai: vienas yra natūralios pievos su griežle, nes iki ten plūgai neprivažiuoja, slėnyje prie upės. Ir antras dalykas – Nevėžio šlaitai, kurie prie Kauno artėjant tampa statesni ir tuose šlaituose yra tų pačių šlaitų miškų specifinių – ąžuolynų“, – BNS pasakojo T. Tukačiauskas.
Griežlių populiacija kas antri metai draustinyje stebima nuo 2017 metų – vertinama, kad ji yra stabili ir siekia 11-13 porų.
Lietuvos mastu reikšmingiausios griežlės populiacijos saugomos Nemuno deltos ir Ventos upės slėnio saugomose teritorijose.
Nevėžio kraštovaizdžio draustinio saugoma teritorija griežlei svarbi tuo, kad vidurio Lietuvoje, intensyvaus žemės ūkio regione, tai viena ir nedaugelio teritorijų, kur griežlė gali perėti tokiu gausumu.
Pasak T. Tukačiausko, išplėtus draustinio ribas būtų ribojama naujų infrastruktūros objektų statyba.
„Bus apribota vėjo jėgainių statyba, saulės kolektorių, naujų ūkininkavimo teritorijų steigimas, naujų sodybų statymas, naujų kelių, aplinkkelių. Dar patenka kelios sodybos, yra keli dvarai, kapinaitės ir dalis kolektyvinių sodų iš vienos pusės. Be abejo, jie kaip egzistavo, taip ir egzistuos, jie yra sudėtinė draustinio dalis, bet naujų atsiradimas nebegalimas arba galimas su išimtimis“, – teigė ministerijos atstovas.
Nevėžio draustinis įsteigtas 1988 metais.
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