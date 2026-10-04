Jūros žinduolių paslaptys

Kašalotai – vieni didžiausių gyvūnijos pasaulio atstovų. Jie turi milžiniškas galvas, sudarančias trečdalį viso kūno ilgio, ir bene didžiausias pasaulyje smegenis, o jų galvose galima aptikti ir paslaptingos, riebalams artimos medžiagos, vadinamos spermacetu.
Ši medžiaga keletą amžių buvo itin paklausi, mat iš jos buvo galima pagaminti aukštos kokybės kurą, taip pat muilą ir žvakes.
Pats pavadinimas atsirado iš banginių medžiotojų įsitikinimo, kad tai esą vyriškos lyties žinduolio sėkla, tačiau mokslininkai iki mūsų dienų dar nėra išsiaiškinę, kam tiksliai kašalotui reikalinga ši substancija.
Anot nationalgeographic.com svetainėje apie kašalotus (angl. Sperm whale) pateikiamos informacijos, vienoje populiaresnių versijų teigta, kad spermacetas padedantis gyvūnui panerti ir vėl iškilti į paviršių.
Vis dėlto, anot BBC kalbintų mokslininkų (straipsnis „Paslaptingas organas kašaloto galvoje leidžia jam nuskandinti laivus“ (angl. „A mysterious organ in the sperm whale’s head gives it the power to sink ships“), nereikėtų atmesti teorijos, kad organas, kuriame yra spermacetas, evoliucijos eigoje susiformavo kaip taranas.
Kitaip tariant, šis organas yra kovos įrankis, leidžiantis suaugusiam patinui smogti varžovui ar laivui jėga, prilygstančia maždaug 65 km per valandą važiuojančio autobuso jėgai.
Panašias teorijas kadaise buvo iškėlęs Owenas Chase’as (1797–1869) – banginių medžiotojas, plaukęs laivu „Essex“.
Teigiama, kad 1820 m. lapkričio 20 d. šį laivą užpuolė ir nuskandino kašalotas, o vėliau šis incidentas įkvėpęs žymųjį romaną „Mobis Dikas“ (angl. „Moby Dick“).
Anot BBC straipsnyje cituojamų ekspertų, kašalotai yra glaudžiai susiję su tokiais gyvūnais kaip elniai ir avinai.
Jų patinai taip pat aiškinasi santykius taranuodami vieni kitus, tad šis elgesys veikiausiai paveldėtas iš kažkokių bendrų protėvių.
Vis dėlto labiausiai tikėtina, kad spermaceto organas kašaloto gyvenime atlieka keletą skirtingų funkcijų.
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