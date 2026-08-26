„Kažkas nukrito“: dėl audros to nepastebėjote ir jūs?

„Dėl šeštadienio audros į kažkelintą planą nuėjo kitas įdomus reiškinys. Šeštadienio naktį, apie 1.20 val., sužibęs bolidas (ryškus meteoras arba dar paprasčiau – aukštai atmosferoje sudegantis kosminis akmuo). Jis matėsi kone visoje šalyje ir buvo toks ryškus, jog trumpam nušvietė visą dangų. Ne vieno gyventojo namų kamera šį reiškinį užfiksavo. Pasitikrinkite ir savo kameras, jeigu tokias turite. Ir dar noriu pabrėžti sakantiems, kad seniau nieko tokio nebūdavo. Visada visko buvo, tik seniau nebuvo tiek daug kamerų, galinčių visa tai užfiksuoti ir dar pakankamai kokybiškai“, – mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Daugiau vaizdų galite pamatyti čia.
Primename, kad savaitgalį praūžusi audra pasiglemžė žmogaus gyvybę, buvo sužaloti ir keli žmonės. Stichija vertė medžius, apgadino pastatus. Visoje Lietuvoje buvo apgadinta itin daug elektros tinklų, žmonės liko be elektros – be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Dėl elektros sutrikimų ir kitų audros padarinių vėlavo kai kurie traukiniai, neveikė kai kurie šviesoforai.
G. Valaika sekmadienio vakarą palygino savaitgalį praūžusią audrą su 2024 m. liepos 28–29 d. audra, kurią taip pat sukėlė pietinis ciklonas.
Jis teigė, kad pagal preliminarius duomenis šių metų audra buvo smarkesnė ir pridarė žalos didesnei šalies teritorijai.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad trečiadienį kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6–11, vietomis 12–14, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Penktadienį be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, Kuršių nerijoje 13–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 26 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Minijoje ties Kartena – iki 86 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 71 cm. Stichinis vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais (stichinio vandens lygio riba 245 cm.).
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 13–22, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
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