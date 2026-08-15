Keliaujantiems po Europą su augintiniu – perspėjimas: verčiau pasidomėkite

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) šiuo laikotarpiu sulaukia nemažai klausimų apie reikalavimus, taikomus vykstant su augintiniu į ES šalis. Todėl planuojantiems kelionę su keturkoju šeimos nariu VMVT primena, kuo reikėtų pasirūpinti dar prieš išvykstant.
Trys pagrindiniai dalykai
ES taisyklės leidžia šeimininkams kartu su savo šunimis, katėmis ar šeškais keliauti tarp ES valstybių, taip pat vykti į Norvegiją ir Šiaurės Airiją. Planuojant tokią kelionę svarbu iš anksto pasirūpinti, kad augintinis atitiktų nustatytus reikalavimus.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad šie reikalavimai taikomi tais atvejais, kai augintinis keliauja kartu su savo šeimininku. Jei gyvūnas vežamas atskirai nuo šeimininko, jam taikomi kiti gyvūnų vežimo ir įvežimo reikalavimai.
Prieš kelionę svarbu pasitikrinti ne tik bendruosius ES reikalavimus, bet ir konkrečios šalies taikomas sąlygas.
Kartu su šeimininku keliaujantis augintinis – šuo, katė ar šeškas – turi atitikti šiuos reikalavimus:
· būti paženklintas mikroschema arba aiškiai įskaitoma tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.;
· būti paskiepytas nuo pasiutligės. Būtina įsitikinti, kad skiepas galios visos kelionės metu;
· turėti ES gyvūno augintinio pasą, kuriame būtų įrašyta informacija apie gyvūno augintinio identifikavimą ir vakcinaciją nuo pasiutligės.
Griežtesnė tvarka
Vykstant su šunimi į Suomiją, Airiją, Maltą, Norvegiją ar Šiaurės Airiją taikomas papildomas reikalavimas – gyvūnas turi būti gydytas nuo kaspinuočio Echinococcus multilocularis.
Todėl prieš kelionę svarbu pasitikrinti ne tik bendruosius ES reikalavimus, bet ir konkrečios šalies taikomas sąlygas. Privataus veterinarijos gydytojo atlikto gydymo duomenys turi būti įrašyti ES gyvūno augintinio pase.
Jeigu keliaujama lėktuvu, VMVT taip pat rekomenduoja iš anksto susisiekti su pasirinkta oro bendrove. Vežėjai gali taikyti papildomus reikalavimus dėl gyvūno dydžio, svorio, transportavimo krepšio ar narvo, taip pat dėl gyvūno vežimo salone arba bagažo skyriuje.
Šios sąlygos gali skirtis priklausomai nuo oro bendrovės.
Daugiau augintinių
Pagal bendrąją tvarką vienas asmuo nekomerciniais tikslais gali keliauti su ne daugiau kaip penkiais augintiniais.
Išimtys taikomos, kai su daugiau nei penkiais gyvūnais keliaujama į parodas, varžybas, sporto renginius ar kitus panašius renginius. Tokiu atveju turi būti pateikiami kelionės tikslą pagrindžiantys dokumentai, o gyvūnai turi būti vyresni nei šešių mėnesių.
VMVT ragina kelionę su augintiniu planuoti iš anksto ir pasitikrinti konkrečiai kelionės krypčiai taikomus reikalavimus. Tai ypač svarbu keliaujant per kelias valstybes ar vykstant už ES ribų, nes skirtingose šalyse įvežamiems gyvūnams gali būti taikomos papildomos sąlygos.
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