Klausk specialisto: kas turi tvarkyti išlaužtus po audros medžius?

– Situacija daugiabučių kiemuose: po audros liko daug aplaužytų medžių, šakų. Kas turėtų tvarkyti kiemuose žaliąsias atliekas, kas turėtų išpjauti nulūžusius medžius ar tiesiog pakibusias šakas?
– Po audros nuvirtusio ar nulūžusio medžio šalinimo tvarka priklauso nuo to, kur jis augo. Jeigu medis nuvirto valstybinėje ar savivaldybės žemėje, apie tai reikėtų informuoti Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrių e. p. [email protected]. Gavus informaciją, įvertinama situacija ir nustatoma, kaip skubiai reikia pašalinti medį, atsižvelgiant į jo keliamą pavojų. Informacija perduodama atsakingam rangovui, kuris atlieka želdinių tvarkymo darbus.
Jeigu medis nuvirto prie daugiabučio namo ir sklypas yra suformuotas bei valdomas bendrijos, dėl jo pašalinimo reikėtų kreiptis į bendrojo naudojimo objektų valdytoją. Tais atvejais, kai prie daugiabučio namo sklypas nesuformuotas, gyventojai turėtų kreiptis į namo administratorių. Administratorius surenka informaciją apie išlaužytus ar išverstus medžius ir kitus želdinius, nurodo jų vietą, prideda nuotraukų ir šią informaciją perduoda Aplinkos apsaugos skyriui.
Privačiame sklype nuvirtusio medžio pašalinimą organizuoja sklypo savininkas arba valdytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatomis. Po audros nuvirtusį, nulūžusį ar kitaip sužalotą medį, keliantį pavojų žmonėms, turtui, statiniams ar eismo saugumui, galima pašalinti nedelsiant, be išankstinio leidimo, kai tai būtina pavojui pašalinti.
Pašalinus saugotiną želdinį, apie atliktus darbus per tris darbo dienas reikia raštu informuoti Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrių. Pranešime būtina nurodyti adresą arba koordinates ir pateikti tris nuotraukas: vienoje turi būti matomas vaizdas prieš atliekant darbus, kitose – nukirstas, kitaip iš augimo vietos pašalintas ar intensyviai nugenėtas želdinys, užfiksuotas iš skirtingų pusių.
Visais atvejais prieš pradedant šalinti medį svarbu įsitikinti, kad jis nekelia papildomo pavojaus žmonėms, pastatams, elektros tinklams ar kitoms komunikacijoms.
Prašymus dėl savivaldybės želdynuose ir želdinių teritorijose esančių medžių ir krūmų kirtimo ar genėjimo gyventojai gali pateikti per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą: https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/medziu-krumu-esanciu-valstybineje-zemeje-kirtimas-genejimas/. Prašymai nagrinėjami gavus daugumos namo gyventojų sutikimą – 50 proc. + 1 balsą.
Kada reikalingas leidimas?
Jei saugotinas medis po audros pasviro, tačiau jo posvyris neviršija 45 laipsnių ir jis nekelia pavojaus gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui, jo nedelsiant šalinti nereikia. Vis dėlto, jei toks medis gyventojui kelia susirūpinimą, dėl leidimo jį kirsti ar intensyviai genėti reikėtų kreiptis į atitinkamos savivaldybės administraciją.
Pasitikrinti, ar želdinys yra saugotinas, galima pagal nustatytus Vyriausybės patvirtintus kriterijus. Dėmesį reikia atkreipti į tai, kokia medžio rūšis, skersmuo, identifikuoti žemės, kurioje auga medis, paskirtį.
Be to, Želdynų įstatyme numatyta, kad savivaldybė gali priimti sprendimą paskelbti saugotinais ir kitokius želdinius, neatitinkančius Vyriausybės patvirtintų kriterijų, tokiais atvejais reikėtų pasikonsultuoti su savivaldybės specialistais.
Šaltinis: AAD
Jei medis įvirto į gyventojo privatų sklypą?
Jei želdinys užvirto iš kaimyninio sklypo, aplinkosaugininkai pataria apie įvykį pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112, kad informacija būtų perduota tarnyboms, atsakingoms už stichinių nelaimių likvidavimą (pvz., priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui), ir, jei yra galimybė, želdinių savininkui ar valdytojui. Jei želdinys įvirto iš viešosios teritorijos, reikėtų pranešti vietos savivaldybės administracijai.
Privatūs ir juridiniai asmenys valstybinėje žemėje augančius nesaugotinus, stichinių reiškinių pažeistus želdinius gali pašalinti ar intensyviai genėti tik gavę želdinių savininko leidimą. Prieš imantis bet kokių veiksmų, svarbu nuotraukomis ir (ar) vaizdo medžiaga užfiksuoti visas su įvykiu susijusias aplinkybes.
Šaltinis: AAD
Ar galima pasiimti medžio medieną?
Po audros nuvirtusių želdinių medieną sklypo savininkas gali pasiimti. Želdiniui užvirtus iš kaimyninio sklypo, dėl medienos paėmimo reikėtų tartis su sklypo savininku, jei iš viešosios teritorijos – medieną galima paimti tik su savivaldybės sutikimu.
Šaltinis: AAD
Nugenėtų ar nulūžusių šakų tvarkymas
Po audros nulūžusias ar nugenėtas medžių šakas galima tvarkyti įvairiais būdais:
• kompostuoti, laikantis rekomendacijų;
• išvežti į žaliosioms atliekoms skirtus konteinerius, į kuriuos galima mesti smulkias medžių ar krūmų šakas, medžio žievę, pjuvenas, drožles, skiedras;
• išvežti į žaliųjų atliekų pridavimui skirtas aikšteles, įrengtas kiekvienoje apskrityje. Tokių aikštelių šiuo metu Lietuvoje yra 53. Aikštelėse priimamos smulkios medžių, krūmų genėjimo šakos, medžio žievė, pjuvenos, drožlės ir skiedros.
Nusprendus deginti šakas, svarbu tai daryti vadovaujantis specialiais reikalavimais, kuriuose aprašyta šių atliekų deginimo tvarka lauko sąlygomis ir draudimai.
Šaltinis: AAD
Po elektros oro linija šalinti galima
Saugotinus želdinius šalinti be leidimo galima, kai jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonose, prieš atliekant šiuos darbus apie juos raštu informavus žemės, kurioje auga saugotini želdiniai, savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojančius asmenis ar jų įgaliotus trečiuosius asmenis.
Medžiai ir krūmai, neatitinkantys saugotiniems nustatytų kriterijų, saugotinais nelaikomi ir jų kirtimui nuosavame žemės sklype leidimas nereikalingas.
Šaltinis: AAD
Savaiminukus kirsti galima?
Jeigu žemės sklypas apaugęs savaiminiais medžiais, ar galima tuos medžius iškirsti?
Jei žemės sklypas yra ne miškų ūkio paskirties (medžiai auga ne miško žemėje) ir jie nėra priskiriami saugotiniems želdiniams, juos galima iškirsti. Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima tik turint savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą.
Šaltinis: AAD
(be temos)