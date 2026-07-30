 Kodėl flamingai stovi ant vienos kojos? Mokslininkai rado atsakymą

Kodėl flamingai stovi ant vienos kojos? Mokslininkai rado atsakymą

2026-07-30 08:22 klaipeda.diena.lt inf.

Mokslininkai pagaliau atrado, kodėl kai kurie paukščiai, ypač flamingai, išsiugdė įprotį ilsėtis ant vienos kojos. Karibų flamingų tyrimas parodė, kad toks elgesys padeda jiems efektyviai išsaugoti kūno šilumą šaltame vandenyje, praneša „Discover Wildlife“.

<span>Kodėl flamingai stovi ant vienos kojos? Mokslininkai rado atsakymą</span>
Kodėl flamingai stovi ant vienos kojos? Mokslininkai rado atsakymą / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Stebėdami nelaisvėje laikomus Karibų flamingus, mokslininkai nustatė, kad stovėjimas ant vienos kojos padeda šiems paukščiams sumažinti šilumos nuostolius.

Mokslininkai mano, kad šis mechanizmas būdingas ne tik flamingams, bet ir kitiems paukščiams, kurie daug laiko praleidžia vandenyje, įskaitant įvairias tilvikų rūšis.

Kadangi šaltas vanduo greitai pašalina kūno šilumą, paukščiams naudinga vandenyje laikyti tik vieną koją, o kitą paslėpti po plunksnomis. Tai leidžia jiems efektyviau taupyti šilumą.

Tyrimo metu mokslininkai taip pat išbandė kitas įprastas prielaidas apie šį elgesį, stebėdami individualiai pažymėtus paukščius. Taigi jie nerado įrodymų, patvirtinančių teorijas, kad stovėjimas ant vienos kojos mažina galūnių nuovargį, padeda greičiau pakilti ar gerina gebėjimą išlaikyti pusiausvyrą.

Šiame straipsnyje:
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