Latvijoje koronavirusas pirmąkart nustatytas katei

Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis infektologas Uga Dumpis per Saeimos socialinių ir darbo reikalų komiteto posėdį sakė, kad Latvija tapo pirmąja šalimi šioje Europos dalyje, kur COVID-19 sukeliančio viruso infekcija buvo nustatyta katei. Be to, atlikus tyrimus kelioms kitoms katėms, jų organizme rasta antikūnų, susidarančių užsikrėtus koronavirusu.

Pasak specialisto, užsikrėtusi katė jau yra išvežta į Estiją. U. Dumpis pridūrė, kad šios katės ėminys buvo ištirtas sausio 31 dieną.

Iš viso šalyje paimti ėminiai iš 240 kačių; dalies jų šeimininkams buvo nustatytas COVID-19.

U. Dumpis taip pat sakė, kad Latvija nuo šiol turės galimybę aptikti audinių užsikrėtimo koronavirusu atvejus ir atkreipė dėmesį, kad pirmadienį toks atvejis buvo nustatytas Lenkijoje.