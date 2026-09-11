Lietuvoje plinta labai užkrečiama liga: pateikė svarbią informaciją

Šiuo metu ligos simptomai ypač pastebimi karvelinių būrio paukščiams. Niukaslo liga gali pasireikšti įvairiais neurologiniais ir kvėpavimo sistemos sutrikimais:
Sutrikusi koordinacija;
Galvos nelaikymas arba sukimas į vieną pusę;
Traukuliai, drebulys;
Nevalingi judesiai;
Žiopčiojimas, apsunkęs kvėpavimas;
Išskyros iš snapo;
Kojų ar sparnų paralyžius;
Kiti neurologiniai ar bendros būklės sutrikimai.
„Dėl ligos plitimo rizikos paukščiai, kuriems pasireškia neurologiniai sutrikimai, į LSMU LGGC nėra priimami. Apie įtariamus ligos atvejus informacija perduodama Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT)“, – teigė centras.
Virusas gali būti perduodamas tiesioginio kontakto metu per išskyras, užkrėstą lesalą ar vandenį, taip pat per užterštus daiktus, drabužius, avalynę ir kitus paviršius.
„Šuo metu specifinio gydymo nuo Niukaslo ligos nėra, o sunkios ligos formos paukščiams yra mirtinos. Radus paukštį, kuriam pasireiškia tokie simptomai, rekomenduojame jo neliesti ir nesinešti namo. Jeigu namuose auginate kitus paukščius, po kontakto su galimai sergančiu paukščiu būtina kruopščiai nusiplauti ir dezinfekuoti rankas, taip pat pakeisti ir išskalbti drabužius bei nuvalyti ar dezinfekuoti avalynę“, – teigė centras.
VMVT yra skelbusi, kad viena pavojingiausių ligų gali sukelti didelį paukščių gaišimą ir ūkiams padaryti reikšmingų ekonominių nuostolių. Todėl paukščių laikytojams svarbu žinoti, kaip apsaugoti savo paukščius ir užkirsti kelią ligai patekti į ūkį.
Vienos svarbiausių priemonių, padedančių apsaugoti naminius paukščius nuo Niukaslo ligos, yra griežtas biosaugos reikalavimų laikymasis ir apsauga nuo kontakto su laukiniais paukščiais. Vis dėlto ligos sukėlėjas gali patekti į ūkį ne tik tiesioginio kontakto būdu. Virusas gali būti perduodamas per užterštą transportą, avalynę, inventorių ar kitus daiktus.
Todėl paukščių laikymo vietose būtina laikytis biosaugos reikalavimų, reguliariai valyti ir dezinfekuoti patalpas bei inventorių, o pašalinių asmenų patekimą į paukščių laikymo vietas – kiek įmanoma riboti. Ne mažiau svarbu nuolat stebėti paukščių sveikatą ir atkreipti dėmesį į bet kokius neįprastus jų elgsenos ar sveikatos pokyčius.
Kaip skelbia VMVT, ligos plitimą taip pat padeda mažinti vakcinacija. Lietuvoje komerciniuose ūkiuose paukščiai nuo Niukaslo ligos vakcinuojami savanoriškai. Tačiau apsauga nuo ligos prasideda dar prieš paukščiams patenkant į ūkį. Todėl labai svarbu atsakingai rinktis jų įsigijimo vietą ir pasidomėti paukščių kilme bei sveikatos būkle. VMVT rekomenduoja naminius paukščius įsigyti tik iš patvirtintų ir registruotų ūkių ar prekybos vietų. Paukščius perkant iš smulkiųjų augintojų svarbu įsitikinti, kad ūkyje laikomasi biosaugos reikalavimų, o parduodami paukščiai yra sveiki.
Pirkėjai turi teisę prašyti paukščių kilmę ir jų įsigijimą patvirtinančių dokumentų. Pardavėjai privalo išduoti pirkimo–pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą arba kitą mokėjimą patvirtinantį dokumentą. Renkantis paukščius taip pat rekomenduojama teikti pirmenybę nuo Niukaslo ligos vakcinuotiems paukščiams.
Pastebėjus, kad paukščiai tapo vangūs, sumažėjo jų apetitas, pradėjo gaišti ar pasireiškė kiti ligos požymiai, VMVT ragina nedelsiant kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją arba pranešti VMVT – užpildžius anketą arba paskambinus telefonais: 1879 ar +370 5 242 0108 (tinka skambinant ir iš užsienio).
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