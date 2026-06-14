Iš Lietuvos zoologijos sodo prieglobsčio į gamtą sugrąžinta šešiolika balinių vėžliukų

Anot jo, praėjusių metų spalio pradžioje Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose iš nesaugių dėčių surinkti vėžliukai žiemą praleido zoologijos sode, o sustiprėję ir pasirengę savarankiškam gyvenimui papildė laukinę šios retos rūšies populiaciją.
„Biologų, veterinarų ir kitų specialistų prižiūrimi šaltuoju sezonu vėžliukai augo, stiprėjo bei buvo ruošiami gyvenimui gamtoje“, – pranešime cituojamas Lietuvos zoologijos sodo egzotariumo gyvūnų priežiūros specialistas Dovydas Vičius.
Anot jo, įprastai žiemą zoologijos sode praleidžia gausesnis balinių vėžlių jauniklių būrys.
„Mažesnį pernai surinktų ir šiemet į gamtą paleistų individų skaičių galėjo lemti nepalankios oro sąlygos. 2025 metų pavasario pabaigoje ir vasaros pradžioje buvo neįprastai šalta. Dažniausiai balinių vėžlių patelės kiaušinius pradeda dėti jau paskutinę gegužės dekadą, tačiau vėsesni orai šį procesą gali reikšmingai pavėlinti, o vėsi vasara turėti įtakos jauniklių skaičiui“, – teigė D. Vičius.
Pasak zoologijos sodo, siekiant išsaugoti šiuos roplius, svarbu kuo mažiau trikdyti jų natūralią aplinką.
„Balinių vėžlių trikdymas ypač jautriu laikotarpiu, kai patelės eina į kiaušinių dėjimo vietas ir juos deda, neigiamai veikia jų natūralią elgseną bei sumažina galimybes tai atlikti saugiau ir sėkmingai. Todėl šiuo laikotarpiu itin svarbu nedrumsti gyvūnų ramybės ir sudaryti sąlygas balinių vėžlių populiacijos išlikimui“, – teigiama pranešime.
Migruodami baliniai vėžliai ieško tinkamų vietų kiaušiniams dėti arba grįžta į vandens telkinius, todėl taip pat svarbu juos kuo mažiau trikdyti ir leisti tęsti kelionę.
Pastebėjus balinį vėžlį nesaugioje vietoje, pavyzdžiui, ant kelio, rekomenduojama stebėti ir leisti jam pačiam pasiekti vietą, kur negrėstų pavojus. Jei kyla realus pavojus gyvūno gyvybei, vėžlį galima atsargiai pernešti rankomis į saugią vietą ta kryptimi, kuria jis judėjo.
Lietuvos zoologijos sodas su partneriais balinių vėžlių apsauga kryptingai rūpinasi jau 15 metų, per kuriuos į gamtą paleista daugiau nei 1 tūkst. jauniklių.
Šių metų pavasarį Lietuvos zoologijos sodas su Dzūkijos–Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija pasirašė naują bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią bus tęsiamos rūšies apsaugos ir populiacijos atkūrimo veiklos.
Iki 100 metų galintys išgyventi baliniai vėžliai – vienintelė natūraliai Lietuvoje gyvenanti vėžlių rūšis.
Prieš 100 metų baliniai vėžliai buvo paplitę visoje šalyje, tačiau šiandien aptinkami tik pietinėje Lietuvos dalyje: Alytaus, Varėnos, Lazdijų, Marijampolės, Prienų rajonuose. Didžiausios šios rūšies populiacijos yra aptinkamos Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose.
Baliniai vėžliai įrašyti į Lietuvos ir Tarptautinę raudonąsias knygas.
Šiai rūšiai grėsmę kelia buveinių nykimas, plėšrūnai ir žmogaus veikla. Siekiant užtikrinti ilgalaikę rūšies apsaugą, Lietuvoje planuojama plėsti esamus balinių vėžlių apsaugai svarbius draustinius ir steigti naujas saugomas teritorijas.
Šiuo metu jų populiacija normalizuota, tačiau rūšies išlikimas vis dar priklauso nuo nuosekliai įgyvendinamų apsaugos priemonių, specialistų darbo ir visuomenės sąmoningumo.
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