Maiše – tragiškos būklės katės: ar pavyko nustatyti niekadėją?

2026 m. birželio 29 d. GGI iš gyvūnų globos organizacijos „Lesė“ viešai feisbuke paskelbtos informacijos sužinojo apie žiauraus elgesio su gyvūnais įvykį. Tądien, kai Lietuvoje lauko temperatūra siekė apie 30 šilumos, į prieglaudą moteris sportiniame krepšyje atnešė penkis gyvūnus – katę motiną ir keturis kačiukus.
„Atidarius krepšį, jame rasti gyvūnai buvo tragiškos būklės: katės buvo šlapios, labai intensyviai kvėpavo ir lekuodavo, kai kurios klykė, draskėsi, buvo kraujuotos, iš jų burnų tekėjo seilės su kraujo priemaišomis. Prieglaudos „Lesė“ atstovų teigimu, gyvūnai patyrė didžiulį šoką, buvo kritinės būklės, nesiorientavo aplinkoje, buvo perkaitę nuo karščio. Katės buvo šlapios, kai kurios traukuliavo, buvo apšlapinusios viena kitą, kai kurios vėmė ir viduriavo, o kai kurių kūno temperatūra siekė net 42 laipsnius. Nuvežus kates į veterinarijos kliniką „Lesė“, mama katė ir vienas jos kačiukas dėl itin sunkios būklės – agonijos, stiprių smegenų pažeidimų ir nepakeliamo skausmo, taip pat mamai katei išsiliejusio kraujo iš išangės – veterinarijos gydytojų sprendimu buvo eutanazuoti. Likusių trijų kačiukų būklė buvo stabilizuota“, – priminė GGI.
Dėl šio atvejo GGI birželio 30 d. kreipėsi į Lietuvos policiją su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.
„Atlikus ikiteisminį tyrimą ir išnaudojus visas galimybes nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, tačiau jo nenustačius, prokuroro 2026 m. rugsėjo 7 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo sustabdytas. Kad ir kaip liūdna ir apmaudu, norime pažymėti, kad mūsų teisininkai, susipažinę su prokuroro nutarimu sustabdyti ikiteisminį tyrimą, pastebėjo, jog dar nėra matę taip kruopščiai ir atsakingai atlikto bei išsamiai detalizuoto tyrimo. Ačiū pareigūnams už jų sunkų ir kantrų darbą. Viliamės ir tikimės, kad su tokiu pat gyvūnų gerovei artimu užmoju dirbsime visi ir toliau“, – rašė GGI.
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