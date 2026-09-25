Margas ruduo: ar žinojote, kada pasirodo tikrosios lapų spalvos?

Kaip specialistas rašė mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“, augalai reaguoja į dienos trukmę, o tuo pačiu ir į Saulės aukštį virš horizonto (gaunamos energijos kiekį).
„Kai Saulė įdienojus (apie 13.20 val.) pakyla vos iki 30–35 laipsnių virš horizonto. jie (tuo pačiu veikiami ir žemesnės temperatūros) persijungia į savotišką energijos taupymo režimą. Chlorofilas (žalias augalų pigmentas) sunyksta ir pasirodo tikrosios lapo spalvos, kurias iki tol užgožė žalia spalva. Nutrūkus vandens bei maistinių medžiagų tiekimui į lapus jie galop atitrūksta ir nukrenta. Po 4–5 savaičių daugelis lapų jau bus ant žemės“, – rašė G. Valaika.
Kaip jau skelbėme, šiemet rudens lygiadienis Lietuvoje įvyko rugsėjo 23 d. 03.06 val. Lietuvos laiku. „Šiaurės pusrutulyje baigėsi astronominė vasara ir prasidėjo astronominis ruduo, o tuo pačiu, ir tamsusis metų pusmetis, kai naktys yra ilgesnės už dienas. Nors iš tikrųjų tamsusis paros laikas susilygina su šviesiuoju maždaug trimis paromis vėliau, apie rugsėjo 26 d., nes Saulės šviesos spinduliai sklisdami pro Žemės atmosferą lūžta ir tai šiek tiek pailgina šviesųjį paros metą“, – feisbuke tuomet rašė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad penktadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.
Šeštadienį daug kur protarpiais lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 13–17 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis trumpas, daugiausia nedidelis, lietus, dieną be žymesnio lietaus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 25 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Svyloje ties Guntauninkais – iki 43 cm ir Nemune ties Smalininkais– iki 12 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 13–16, Kuršių mariose – 15, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujausi komentarai