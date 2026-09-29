Mažiesiems gepardams – išbandymas

Mažylių motina Daenerys nusprendė vaikų susilaukti lauko aptvare, o netrukus po to Prahą užklupo stiprios audros.
Nepaisant įgūdžių stokos, Daenerys tokiomis oro sąlygomis pavyzdingai rūpinosi savo pirmagimiais.
Kuratorius Pavelas Brandlis pasakojo, kad Daenerys saugojo penketuką nuo liūčių, nulaižydama vandenį nuo jų pūkuoto kailio, kad jie liktų sausi.
Laukinėje gamtoje gepardų jauniklių mirtingumas yra didelis dėl plėšrūnų, be to, gepardų jaunikliai yra jautrūs tokioms ligoms kaip plaučių uždegimas.
Padėtį dar labiau pablogino, kai rugpjūtį Daenerys susirgo žarnyno infekcija.
Tačiau nepaisant visų sunkumų, vis penki jaunikliai praėjusią savaitę atrodė gyvybingi ir sveiki.
„Šiuo metu viskas atrodo gerai, bet dar laukia ilgas kelias“, – teigė P. Brandlis, pridūręs, kad gali praeiti metai, kol paaiškės, ar jaunikliai išgyvens lemiamą laikotarpį po gimimo.
Mokslininkai teigia, kad kiekvienas gepardo jauniklis yra labai svarbus, siekiant išsaugoti šią rūšį, kuriai gresia išnykimas.
Gepardai yra greičiausi sausumos gyvūnai, galintys pasiekti maksimalų greitį nuo 112 iki 120 kilometrų per valandą.
Manoma, kad gamtoje jų liko mažiau nei 7 tūkst.
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