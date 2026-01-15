Mieste – beždžionių antplūdis

Vietos pareigūnų teigimu, gyventojai pranešė apie primatų sugavimą, o kai kurie jų net paskelbė nuotraukas, kad pagrįstų savo teiginius, tačiau paaiškėjo, kad fotografijos sukurtos dirbtinio intelekto, o iš tiesų beždžionės tebebėgioja laisvėje.
Sveikatos departamento atstovas Willie’is Springeris neslėpė, kad beždžionių pabėgimas sukėlė gandų bangą.
„Kalbant apie dirbtinio intelekto sugeneruotas nuotraukas, tai, manau, žmonės tiesiog linksminasi. Netikiu, kad kas turi blogų ketinimų“, – kalbėjo W. Springeris, pridūręs, jog buvo pranešta mažiausiai apie keturias beždžiones.
Gyvūnų kontrolės tarnyba bendradarbiauja su primatų ekspertais iš Sent Luiso zoologijos sodo, siekdama sugauti pabėgėles.
Mažosios Afrikos beždžionės kilusios iš Subsacharos Afrikos, kur jos yra plačiai paplitusios.
Šios rūšies beždžionės paprastai sveria nuo 3 iki beveik 8 kg, o dėl savo kailio atspalvio jos kartais vadinamos žaliosiomis beždžionėmis.
W. Springeris patikino, kad Sent Luise egzotinių gyvūnų laikymas yra neteisėtas, todėl mažai tikėtina, kad kas nors pareikalaus sugautas beždžiones grąžinti.
Gyventojai raginami nelįsti prie beždžionių ir, jei jas pamatys, skambinti specialistams.
Ši rūšis apibūdinama kaip protinga ir sociali, tačiau streso sąlygomis gali būti nenuspėjama ar net agresyvi.
Gyvūnų kontrolės pareigūnai jau beveik savaitę vaikščioja po Sent Luiso gatves, nešini gaudymo kartimis, pasirengę sučiupti kiekvieną pastebėtą primatą.
„Tai pirmas kartas, kai susiduriame su situacija, kai Sent Luiso mieste laisvai vaikšto beždžionės“, – kalbėjo Sent Luiso sveikatos departamento aplinkos Sveikatos biuro vadovas Justenas Hauseris.
