Misija: išgelbėti koralus

Elnio rago koralų populiacijos buvo smarkiai išnaikintos 2023–2024 m. karščio bangų, dėl kurių rūšis praktiškai išnyko.
Anot Majamio universiteto jūrų biologijos docento Diego Lirmano, likusios kolonijos yra per mažos ir per toli viena nuo kitos, kad galėtų daugintis gamtoje.
Karštis sukelia koralų blukimą, kuris jiems gali būti mirtinas, jei trunka gana ilgai.
Mokslininkai koralus daugino pakrantės veislynuose, tačiau nusprendė dalį jų perkelti į krante esančią specialią laboratoriją, nes esą kylant vandens temperatūrai koralams pasireiškė karščio streso požymiai.
Koralų populiacijos – gyvi organizmai, sudarantys rifus, kurie visame pasaulyje yra svarbūs jūros gyvūnams, pakrančių apsaugai nuo audrų potvynių bei turizmui.
Tačiau mokslininkai baiminasi, kad dėl klimato kaitos jie gali išnykti: per pastarąjį dešimtmetį Floridos koralai patyrė keturis masinio blukimo atvejus.
Praeitą savaitę narai daugiausia dėmesio skyrė genetiškai įvairių koralų gabalėlių surinkimui: kiekvieną jų suvyniojo į drėgną plėvelę ir sudėjo į šaldymo dėžes, o po to juos dezinfekavo ir perkėlė į veislyno akvariumus.
Majamio universitetas keičiasi koralais su kitais mokslininkais ir įstaigomis, siekdamas išsaugoti kuo daugiau pirminės genetinės įvairovės veislynuose ir inkubatoriuose.
„Tai daroma tam, kad neprarastume paskutinės likusios genetinės informacijos. Niekada nežinai, galbūt kai kurie jų yra atsparūs ligoms, kiti – temperatūros pokyčiams, o dar kiti – rūgščiai aplinkai. Jei juos prarastume, ta informacija būtų prarasta visam laikui“, – kalbėjo D. Lirmanas.
Elnio rago koralai – jūrinių akytųjų koralų rūšis, pasižyminti cilindro formos šakomis, kurios primena elnio ragus, užauga iki 2 m aukščio ir pločio.
Jie randami šiltose tropikų jūrose, Karibų jūroje bei rifų šlaituose iki 30 m gylyje.
Tai vieni greičiausiai augančių koralų (paauga iki 5–10 cm per metus), kurie padeda sukurti namus mažoms žuvims ir formuoja koralinius rifus.
Naujausi komentarai