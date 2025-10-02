 Mokslininkai įspėja: laukia stipri magnetinė audra

Mokslininkai įspėja: laukia stipri magnetinė audra

2025-10-02 17:42 klaipeda.diena.lt inf.

Artimiausiu metu Žemėje numatomos galingos magnetinės audros. Apie tai pranešė amerikiečių Kosminių orų prognozavimo Nevados centro ekspertai. 

Mokslininkai įspėja: laukia stipri magnetinė audra
Mokslininkai įspėja: laukia stipri magnetinė audra / Freepik.com nuotr.

Pasak ekspertų, didžiausias Saulės aktyvumas truks nuo spalio 3 iki 6 d.

Magnetiniai protrūkiai tęsis net tris dienas iš eilės. Tai gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą, ypač tų, kurie yra jautrūs orų pokyčiams ir magnetinio lauko svyravimams.

Freepik.com nuotr.

Mokslininkai pastebi, kad remiantis statistika iki 70 proc. insultų, širdies priepuolių ir hipertenzinių krizių visame pasaulyje įvyksta tuo laikotarpiu, kai suaktyvėja Saulė. 

Be to, magnetinės audros gali paveikti ne tik sveikatą, bet ir techninių įrangų veikimą. 

Galimi ryšių, navigacijos sistemų ir net palydovų sutrikimai. Tokie atsitikimai buvo ne kartą užfiksuoti magnetinių audrų metu. 

Šiame straipsnyje:
Magnetinė audra
stipri magnetinė audra
saulė
mokslininkai
sveikata

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų