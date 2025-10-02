Mokslininkai įspėja: laukia stipri magnetinė audra

Pasak ekspertų, didžiausias Saulės aktyvumas truks nuo spalio 3 iki 6 d.
Magnetiniai protrūkiai tęsis net tris dienas iš eilės. Tai gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą, ypač tų, kurie yra jautrūs orų pokyčiams ir magnetinio lauko svyravimams.
Mokslininkai pastebi, kad remiantis statistika iki 70 proc. insultų, širdies priepuolių ir hipertenzinių krizių visame pasaulyje įvyksta tuo laikotarpiu, kai suaktyvėja Saulė.
Be to, magnetinės audros gali paveikti ne tik sveikatą, bet ir techninių įrangų veikimą.
Galimi ryšių, navigacijos sistemų ir net palydovų sutrikimai. Tokie atsitikimai buvo ne kartą užfiksuoti magnetinių audrų metu.
