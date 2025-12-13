 Miegas su ausinėmis: įvardijo, kodėl tai pavojinga sveikatai

Vis daugiau žmonių užmiega klausydamiesi ramios muzikos, tinklalaidžių ar lietaus garsų – ir dažnai tai daro su ausinėmis. Tačiau gydytojai perspėja, kad šis įprotis gali sukelti klausos, odos ir net saugumo problemų, praneša naujienų portalas „BGR“.

Ekspertai pažymi, kad nors raminantis garsas gali padėti užmigti, miegojimas su ausinėmis visą naktį kelia nemažai pavojų, kurių daugelis neįvertina.

Pavojai, apie kuriuos žino nedaugelis

Klausantis muzikos miegant sumažėja jautrumas garsams. Tai reiškia, kad nepaprastu atveju galite negirdėti gaisro signalizacijos ar riksmų.

Laidiniai modeliai kelia atskirą pavojų: miegant laidas gali apsivynioti aplink kaklą.

Taip pat yra medicininių pavojų:

  • Klausos sutrikimas dėl garsios muzikos;

  • Odos nekrozė, jei ausinės spaudžia ir sutrikdo kraujotaką, audiniai gali pradėti mirti;

  • Ausų infekcijos dėl drėgmės susilaikymo ausies kanale;

  • Ausų sieros kaupimasis ir sukietėjimas, kurį vėliau turės pašalinti gydytojas.

Saugesnės alternatyvos

Gydytojai rekomenduoja rinktis išorinį garsiakalbį – jis suteikia tokį patį raminamąjį poveikį, bet be tiesioginio kontakto su ausimis. Svarbiausia – neįjungti per garsiai.

Kitos kokybiško miego rekomendacijos:

  • laikytis nuoseklios rutinos;

  • vengti kofeino vakare;

  • laikyti miegamąjį vėsų ir tamsų;

  • vengti miegoti su gyvūnais, jei jie trikdo;

  • prieš miegą praktikuoti meditaciją.

Ekspertai pažymi: per didelis nerimas dėl miego tik pablogina situaciją. Geriausia susikurti patogią aplinką ir leisti savo kūnui užmigti natūraliai.

