Nuo lapkričio atšaukiama stichinė nelaimė dėl žievėgraužio tipografo

Kaip penktadienį pranešė Aplinkos ministerija, sprendimas priimtas remiantis Valstybinės miškų tarnybos (VMT) siūlymu, įvertinus naujausius duomenis ir metodikos pakeitimus, leidžiančius efektyviau stebėti kenkėjo plitimą bei valdyti situaciją.
Anot VMT, šiuo metu žievėgraužio tipografo židinių apimtys ženkliai sumažėjusios ir nė vienoje savivaldybėje nepasiekia stichinės nelaimės ribos – 25 tūkst. kubinių metrų pažeistų eglių.
Taip pat šaltuoju metų laiku žievėgraužis tipografas yra neaktyvus, o pastaraisiais mėnesiais registruoti negausūs pažeidimai neturėjo įtakos bendram situacijos pablogėjimui
Aplinkos ministerija pabrėžia, kad stichinės nelaimės atšaukimas nereiškia atsipalaidavimo – priešingai, prevenciniai veiksmai stiprinami, siekiant užtikrinti šalies miškų apsaugą nuo būsimos kenkėjo bangos.
Šios priemonės apima intensyvesnę židinių stebėseną, koordinuotus veiksmus ir naujausių technologijų panaudojimą situacijai valdyti.
Prognozuojama, kad 2026 metais pavasarį žievėgraužio tipografo populiacija gali vėl suaktyvėti, nes daugybė kenkėjų liko žiemoti po eglių žieve ir miško paklotėje.
Pasak ministerijos, būtina iš anksto ruoštis prevenciniams veiksmams, šalinti iš miško pakenktas egles su po žieve likusiais žievėgraužiais ir užkirsti kelią dar didesnei miškų žalai ateityje.
