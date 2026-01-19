Paaiškino, kodėl žmonės evoliucijos metu prarado kailį

Žmogaus kūną dengė kailis
Kailis žinduoliams yra įprastas. Jo pagrindinė funkcija – sulaikyti orą arti odos, sukuriant izoliacinį sluoksnį, kuris stabilizuoja kūno temperatūrą. Primatai nėra išimtis iš šios taisyklės.
Šimpanzės, gorilos ir makakos turi gana tankų kūno kailį ir minimalias prakaito liaukas. Paprastai jų termoreguliacijos strategijos apima pavėsio paiešką, aktyvumo mažinimą karščio piko metu ir saikingą rankų bei kojų prakaitavimą.
Žurnale „Journal of Human Evolution“ paskelbtame tyrime teigiama, kad žmonės pakeitė šį modelį. Palyginti su kitais primatais, mes turime daug mažiau matomų kūno plaukų, bet žymiai daugiau ekrininių prakaito liaukų (pagrindinio tipo prakaito liaukų, esančių visoje odoje ir atsakingų už termoreguliaciją) – nuo dviejų iki keturių milijonų visame kūne. Šios liaukos išskiria vandeningą prakaitą tiesiai ant odos paviršiaus, užtikrindamos efektyvų garuojantį vėsinimą.
Kodėl kailį praradome?
Viena iš įtikinamiausių hipotezių, paaiškinančių šį kailio praradimą, kaip paaiškinta 2015 m. žurnale „Comprehensive Physiology“ paskelbtame tyrime, yra susijusi su karščio stresu.
Maždaug prieš du milijonus metų ankstyvieji žmonės pradėjo praleisti žymiai daugiau laiko atvirose savanose, o ne pavėsinguose miškuose, todėl juos veikė intensyvi saulės spinduliuotė ir aukštesnė temperatūra.
Tuo pačiu metu archeologiniai ir anatominiai duomenys rodo, kad jie taip pat vis dažniau vaikščiojo ir bėgo ilgus atstumus. Natūralu, kad keliaujant ilgus atstumus esant karštam orui susidaro didelis kiekis medžiagų apykaitos šilumos. Tačiau neturint būdo ją išsklaidyti, kūno temperatūra gali pakilti iki pavojingo, o gal net mirtino, lygio.
Nors kailis yra puikus šilumos izoliacijos šaltinis, jis tapo rizikingu trūkumu, kai kalbama apie ilgalaikį šilumos išskyrimą. Tiksliau, jis gali gerokai sumažinti šilumos praradimą, sulaikydamas orą ir sumažindamas garavimą nuo odos paviršiaus.
Laikui bėgant, žmonės evoliucionavo taip, kad sumažintų kūno plaukų kiekį ir padidintų prakaitavimą, kad išspręstų šią problemą.
Kodėl prakaituojame?
Anot tyrimo, paskelbto „Tarptautiniame biometeorologijos žurnale“, evoliucijos metu išsivystė ekrininės prakaito liaukos, kurios leidžia mums gaminti didelius kiekius praskiesto prakaito. Ir kitaip nei dusulys, prakaitavimas leidžia mums atvėsti netrikdant kvėpavimo ar valgymo.
Ši sistema ypač gerai veikia ištvermės reikalaujančios veiklos metu, pavyzdžiui, einant ir bėgant ilgomis distancijomis.
Šis gebėjimas, tikėtina, suvaidino lemiamą vaidmenį išgyvenamosios medžioklės strategijoje, kai ankstyvieji žmonės persekiojo grobį dideliais atstumais, kol gyvūnai perkaisdavo ir griūdavo.
Kodėl mes vis dar turime galvos plaukų?
Atsakymas slypi apsaugoje nuo saulės. Galvos plaukai, o ypač labai garbanoti, gali gerokai sumažinti saulės spindulių šilumos apkrovą, tuo pačiu leisdami prakaitui išgaruoti. Šis derinys leido ankstyviesiems žmonėms bėgioti ir vaikščioti saulėje neperkaitinant smegenų, o tai buvo labai svarbus pranašumas pusiaujo aplinkoje.
Praradus kailį, mūsų išgyvenimo strategijos tapo vis labiau priklausomos nuo įrankių, bendradarbiavimo ir technologijų.
Žmogaus beplaukiškumo kaina ir nauda
Tuo pačiu metu, neturėdami plaukų, žmonės tapo itin pažeidžiami trijų pagrindinių grėsmių:
• šalčio streso,
• ultravioletinės spinduliuotės,
• odos pažeidimų.
Tikėtina, kad ši rizika lėmė daugelio mūsų elgesio adaptacijų, tokių kaip drabužių gamyba, pastogių statymas ir ugnis, evoliuciją.
Kitaip tariant, kailio praradimas įtvirtino tam tikrą žmonių kultūrinės evoliucijos kelią. Praradus kailį, mūsų išgyvenimo strategijos tapo vis labiau priklausomos nuo įrankių, bendradarbiavimo ir technologijų.
