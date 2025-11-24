Padangėje – neįprastas gamtos reiškinys: kas tai?

Šis vaizdas greitai sulaukė didelio dėmesio – vos per valandą įrašas surinko šimtus reakcijų, dešimtis komentarų ir buvo aktyviai dalijamas.
Žmonės svarstė – kas tai galėtų būti?
Komentaruose užvirė gyvos diskusijos. Vieni žiūrėjo su nuostaba, kiti – su šypsena bandė ieškoti neįprastų paaiškinimų.
Vieni matomą vaizdą vadino „šviesos stulpais“, kiti – „dienos pašvaiste“, tačiau atsirado ir šmaikščių komentatorių, rašančių, kad neva tai „ateiviai puola.“
Vienas komentatorius pabandė paaiškinti reiškinį moksliniu požiūriu ir pateikė gana tikslų paaiškinimą:
„Šviesos stulpai – tai visiškai natūralus reiškinys. Kai šaltu oru ore sklando smulkūs ledo kristalai, jie atspindi miesto žibintų arba net saulės ar mėnulio šviesą. Dėl to atrodo, kad į dangų kyla vertikalūs šviesos stulpai.“
Kas iš tiesų yra šviesos stulpai?
Šis reiškinys vadinamas šviesos stulpais (angl. light pillars). Tai optinis atmosferos reiškinys, atsirandantis, kai ore tvyro daugybė plonų, lygių ledo kristalų. Jie veikia kaip miniatiūriniai veidrodžiai ir atspindi žemės šviesos šaltinius – dažniausiai miesto žibintus.
Todėl naktį virš miestų galima pamatyti tarsi į debesis „įaugusius“ vertikalius šviesos ruožus.
Kai panašus efektas pasirodo dieną, jis vadinamas saulės stulpu – tuomet ledo kristalai atspindi saulės spindulius.
Kodėl reiškinys sulaukė tiek dėmesio?
Nors šviesos stulpai nėra itin reti, jie pasirodo tik esant tam tikroms sąlygoms:
-
labai šaltam orui;
-
ore tvyrant pakankamam kiekiui ledo kristalų;
-
esant žemiems šviesos šaltiniams.
Nuotraukose matoma, kad vakaras buvo apniukęs, danguje daug drėgmės ir debesų — idealios sąlygos ledo kristalams pakibti ore ir atspindėti šviesą.
Stulbinantis vaizdas, atsispindėjęs debesyse, sukūrė netikėtą ir įsimintiną atmosferą, todėl suprantama, kodėl jis iškart patraukė daugelio akį.
Nors tai ne pašvaistė, nuotraukos tikrai primena poliarines šviesas. Tokie reiškiniai suteikia progą pamatyti gamtą kitu kampu — net ir paprasti miesto žibintai tinkamomis sąlygomis gali sukurti nuostabų reginį.
