Bauginimai lietuviams – smogs 70 laipsnių šaltis

Ieškoti kojinių ir melstis
Pranešimais apie neva artėjančią mirtiną šalčio bangą dažniau dalijosi vadinamųjų acto garintojų ir kovotojų su „chimtreilais“ pasekėjai.
Tačiau netikėtai ši socialinių tinklų naudotojų kompanija pati prisipažino, kad tokią skandalingą informaciją ištraukė iš rusų kalba platinamų šaltinių.
„Arktyje paleistas klimatinis ginklas – šalčio ciklonas, nuo Kaliningrado iki Vladivostoko. Vasario 10–20 d. – 70 laipsnių šalčio, kovo 5–15 d. – 100 laipsnių šalčio“, – tokiu pranešimu šiomis dienomis dalijosi sensacingų naujienų ieškotojai.
Pranešime nurodoma, esą toks šaltis truks maždaug mėnesį. Patariama pasiruošti vilnonių drabužių, maisto, šiltų antklodžių.
„Chaoso metu medituojame, meldžiamės, susikuriame aplink save Merkabą (mistinė geometrinė figūra ir energetinis laukas, sudarytas iš dviejų persidengiančių piramidžių – A. A.)“, – rašoma sąmokslininkų pranešime.
Jie patarė stebėti gyvūnus: jei šie staiga nustotų ėsti, vadinasi, artėja stingdančio šalčio banga.
„Jeigu viso to nebus, nieko neprarandame – šiltus drabužius sunešiosime, maistą suvalgysime“, – siūlė nenusiminti pranašautojai.
Vaizduose – milžiniškos pusnys
Tai ne pirma tokio tipo informacija, aktyviai platinama šią savaitę internete.
Vos prieš kelias dienas socialiniuose tinkluose plito nuotraukos ir net vaizdo įrašai apie anomalų sniego kiekį Kamčiatokoje, Rusijoje.
Vaizduose buvo ne tik sniego kalnų, žmonių, mėginančių atkasti pusnyse paskendusius savo automobilius. Juose fiksuoti vaizdeliai, kai sniego pusnys siekė kelis daugiabučio namo aukštus.
O vaikučiai mielai čiužinėjo rogutėmis nuo esą penkių aukštų namo dydžio pusnies.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Komunikacijos skyriaus specialistas Gytis Valaika, paanalizavęs vaizdelių turinį, parašė pranešimą, kad gyventojai nesižavėtų dirbtinio intelekto pagalba sukurtais vaizdo įrašais.
„Tiesa, labai daug vaizdelių buvo netikri ir sukurti pasitelkus dirbtinį intelektą. Nors sniego tame regione išties iškrito labai daug, tačiau tuo pat metu pasklido ir apokaliptiškai atrodančios nuotraukos, kuriose net aukšti daugiabučiai labai stipriai ar netgi visiškai užpustyti. Kai kuriuose vaizdo įrašuose netgi rodoma, kaip nuo labai aukštų sniego kalvų, sulig daugiabučių stogais, čiuožinėja vaikai. Tai yra tik dar viena internete plintanti apgaulė, kurios autoriai siekia trumpo populiarumo“, – tikino G. Valaika.
Jis pastebėjo, kad sniego dangos storis tame regione iš tiesų vietomis siekė maždaug 1,7–2,5 metro.
„Sausio 1–16 d. iškrito net 163 mm kritulių, o pati pūga buvo viena intensyviausių per pastaruosius dešimtmečius. Vis dėlto šis regionas kasmet sulaukia smarkių pūgų, kai per trumpą laikotarpį iškrenta labai dideli kiekiai sniego“, – faktus paaiškino G. Valaika.
Pasak meteorologo, Kamčiatkos pusiasalyje esanti Petropavlovsko meteorologijos stotis sausio 17 d. buvo išmatavusi 171 cm storio sniego dangą. Tačiau net ir prieš didįjį snygį sausio pradžioje sniego dangos storis siekė 90 cm.
„Palyginimui, Lietuvoje pati storiausia sniego danga buvo susiformavusi 1931 m. kovą Laukuvoje, Šilalės rajone, ir siekė 94 cm.
Nerimauja: sniegas – netikras
Meteorologas G. Valaika pripažino, kad nuolat turi atsakinėti į jautresnės psichikos gyventojų klausimus apie vis gresiančias katastrofas.
„Skambina, šaukia, tad beviltiška kažką tuo metu kalbėti, tenka tylėti ir išklausyti. O kai pamėginu paaiškinti, ima grasinti. Pareiškia, kad paskųs mane ministerijai ar dar kam nors. Aš vienas su jais nepakovosiu“, – atsiduso G. Valaika.
Vyras socialiniuose tinkluose prisiskaitė įvairiausių sąmokslo teorijų – kad šių metų sniegas yra kažkoks netikras ir įtartinai girgžda.
„Dažniausiai skambina „chimtreilų“ teorijomis įtikėję žmonės. Jie aiškina, kad lėktuvai purškia nuodus, chemines medžiagas. Ką aš galiu tokiems pasakyti? Paklausiu, ar jie žino, koks yra Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos biudžetas? Su tokiu biudžetu jokių chemikalų nenusipirksi – taip juos bandau įtikinti, kad jei kas ką purškia, tai tikrai ne mes“, – juokėsi G. Valaika.
Jis sakėsi net sulaukęs skambučių iš įmonės „Oro navigacija“.
„Jie manęs klausė, ką atsakyti tiems skambinėtojams, tikintiems „chimtreilais“? Bet manęs tokie interesantai taip pat nemėgsta, aiškina, kad esu nupirktas“, – prisiminė G. Valaika.
Vyras paaiškino, kad dažniausiai keistų teorijų palaikytojai galvose susikuria iškreiptą realybės matymą, pasiremdami tik dalelyte tikrovės.
„Kažkur jie būna girdėję apie debesų sklaidymo teoriją. Realybėje tai įmanoma, bet tai yra labai brangus ir trumpalaikis dalykas. Susirinkę informacijos nuotrupas, jie susikuria savas teorijas“, – pastebėjo G. Valaika.
Grasino ir mirtinu rūku
Meteorologiniai melai G. Valaiką ypač domina. Vyras pastebėjo ir vieną tendenciją – itin dažnai sąmokslo teorijos ima plisti rusakalbėje socialinių tinklų erdvėje.
„Štai ir klausimas: kas, ką ir kodėl paleido? Jei kažkas platina, kad paleistas klimatinis ginklas, kažkur apie tai paskaitė. Prisipažįstama, kad rusų kalba skaitė. Nejau neaišku, iš kur visa tai galėjo atkeliauti?“ – svarstė G. Valaika.
Meteorologas patikino, kad tris savaites trunkantis šaltis Lietuvoje yra faktinė aplinkybė, kuria veikiausiai ir naudojasi sugalvoto klimatinio ginklo baugintojai.
„Bet gruodis buvo pilkas ir ūkanotas. O tada socialiniuose tinkluose buvo aiškinta, kad gresia mirtinas rūkas. Dabar grasina mirtinu šalčiu. O realiai tokie orai, kokie yra dabar, vadinami regionine anomalija. Tai yra šalto oro įsiveržimas į regioną“, – paaiškino G. Valaika.
Ledynmečio dar nebus
Taip pat G. Valaika pastebėjo, kad tie, kurie skleidžia pramanus apie klimatinį ginklą, neskiria, kas yra ciklonas ir anticiklonas.
„Dabar šviečia saulė, vyrauja anticiklonas, aukšto slėgio sritis. Jei turėtume cikloną, būtų kritulių. Tie veikėjai nelabai žino terminų reikšmių“, – pastebėjo G. Valaika.
Jis pripažino, kad šis sausis gali būti vienas šalčiausių mėnesių per mažiausiai 16 metų.
„Bet jokio klimatinio ginklo nėra. Jei Arktyje būtų fiksuojamos kokios nors anomalijos, tai ir pasaulinė temperatūra būtų kritusi. O dabar mes matome įprastas temperatūrines reikšmes. Net ir aukštesnes, nei norma. Ledynmetis neprasidėjo. Pas mus vyraujantis atšalimas yra tik regioninis“, – pabrėžė G. Valaika.
Ledynmetis neprasidėjo.
Meteorologo nestebina iš Rusijos plintančios beprotiškos teorijos.
„Rusijoje populiarūs būrėjai, aiškiaregiai, labai tikima pseudoteorijomis. Jau dešimt metų seku skleidžiamus melus. Kiekvieną rudenį pasigirsta teorijų, kad artėja šalčiausia šimtmečio žiema. Ir ji kaip neateina, taip neateina. Juk ši žiema taip pat dar nesibaigė. O gruodis buvo labai šiltas“, – priminė G. Valaika.
Galvose sėja abejones
Meteorologas priminė, kad kiekvienais metais Rusijoje susiformuoja Sibiro anticiklonas, kuris gali itin šaltą orą atnešti net iki Kinijos.
Sibire ir Tolimuosiuose Rytuose visai įmanomos 40 ar 50 laipsnių šalčio ribos.
G. Valaika pripažino, kad pseudoteorijų šalininkų vajus šiuo metu plinta visoje Europoje.
„Mano manymu, tai yra ardomoji jėga. Tokių veikėjų tikslas – pasėti galvose abejones. Siekiama, kad žmogus abejotų realybe, po to imtų abejoti valdžios institucijomis, o vėliau ir pasaulio tvarka. Siekiama, kad žmonės netikėtų specialistais. O tai yra labai pavojinga“, – reziumavo G. Valaika.
