Paklydęs ryklys tapo įžymybe

Pakrančių apsaugos laivai mėgino nukreipti gyvūną atgal į jūrą purkšdami į jį vandenį, tačiau ryklys, gerbėjų meiliai pramintas Bukhangi pagal uosto pavadinimą, nė nepajudėjo iš vietos.
Kol institucijos svarsto, ką daryti toliau, pusketvirto metro ilgio svečias ir jo sutrauktos smalsuolių minios netikėtai pagyvino vietos ekonomiką.
Netoliese esančiose parduotuvėse ryklio formos ledų pardavimas išaugo beveik 30 proc.
Busano meras Chun Jae-soo padėkojo rykliui už reklamą, kuri kitu atveju būtų kainavusi „trilijonus“.
Atsidėkojant už jo indėlį, Bukhangi buvo išrinktas miesto garbės viešųjų ryšių ambasadoriumi, surinkęs net 91 proc. balsų.
Naudos iš ryklio populiarumo gauna ir kiti – populiarios dainelės „Baby Shark“ kūrėjos „The Pinkfong Company“ akcijos trumpam pabrango daugiau kaip 7 proc.
Bukasnukiai rykliai paprastai gyvena subtropiniuose ir tropiniuose vandenyse.
Anot Pukyongo nacionalinio universiteto žuvininkystės profesoriaus Kim Jin-koo, ryklių pasirodymas Pietų Korėjos vandenyse yra visiškai neįprastas.
Tačiau ryklio šlovę lydi ir melagingų gandų lavina.
Praėjus kelioms dienoms po ryklio pasirodymo, institucijos pranešė, kad toje vietovėje pastebėta dar viena žuvis.
Tai paskatino kai kuriuos socialinių tinklų vartotojus spėlioti, kad tai Bukhangi jauniklis, ir jie ėmė dalytis DI sugeneruotais vaizdais, kuriuose esą matyti abu rykliai.
Busano parkų politikos skyriaus pareigūno teigimu, nuo Bukhangi pasirodymo daugiau ryklių nepastebėta.
Pareigūnas taip pat patvirtino, kad penktadienį, spalio 2-ąją, bus dar kartą mėginama išgabenti ryklį.
Ryklys Bukhangi – ne pirmas gyvūnas, netikėtai išgarsėjęs Pietų Korėjoje.
Vienas žinomiausių tokių atvejų – jaunas vilkas Neukgu, balandį pabėgęs iš zoologijos sodo.
Pabėgęs vilkas laisvėje praleido devynias dienas, kol buvo sugautas.
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