Pamatykite: unikalus radinys Žemaitijos nacionaliniame parke

2025-10-26 08:52 klaipeda.diena.lt inf.

Žemaitijos nacionaliniame parke, Stirbaičių kaime, aptiktas grybas, kokio iki šiol Lietuvoje dar nebuvo rasta, skelbia parko direkcija.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nuotr.

Šis grybas itin retas ir Europoje. Ascocoryne turficola aptiko gamtos tyrinėtoja Zina Jokšienė.

Grybo radavietė šiandien laikoma pirmąja ne tik Žemaitijos nacionaliniame parke, bet ir visoje šalyje.

Galutiniai patvirtinti šiai rūšiai grybo vaisiakūniai bus nugabenti į mikologijos laboratoriją.

Ascocoryne turficola – tai grybas, priklausantis aukšliagrybių (Ascomycota) skyriui.

Anot Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, tai labai reta rūšis, Europoje ji aptinkama tik pavieniais atvejais. Pirmieji radiniai užfiksuoti Šiaurės ir Centrinėje Europoje.

Šis grybas auga pelkėse ir liūnuose, dažniausiai drėgnose, rūgščiose vietose tarp kiminų, ant supuvusių augalų liekanų ar šlapios organinės dangos. Jis ypač jautrus pelkių vandens lygio pokyčiams, todėl laikomas indikatoriumi natūraliai veikiančioms, nesausintoms pelkėms.

aneksja
Žemaitija iki Nevėžio Šventosios rytuose ir Virbalio vakaruose
0
0
