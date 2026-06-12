Pats metas rinkti šiuos žiedus – žiemą sau padėkosite

Šeivamedžių žiedų rinkėjai yra panašūs į grybautojus – traukia į pažįstamas vietas ir namo visada grįžta pilnais krepšiais.
„Tas vietas laikome paslaptyje, o kiekvienais metais, kai grįžtame, nustebina žiedų gausa“, – pasakojo pakalbintas vyras.
Pasak rinkėjų, pats geriausias metas kirpti žiedus – kai nė lašo lietaus.
„Šios kekės yra švarios, be vabzdžių. Labai svarbu rinkti žiedus po kelių nelietingų dienų, tuomet jie bus sveiki, o žiedadulkės nenubyrėjusios“, – teigė pašnekovas.
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Kaip kitų laukinių gėrybių, jų negalima rinkti arti kelių dėl taršos. Be to, patartina rinkti ilgomis kelnėmis, nes greta šeivamedžių dažnai auga dilgėlės.
„Būtų puiku, jei po krūmais rastume šeivamedžių sirupo, tačiau, deja, teks gaminti patiems“, – kalbėjo rinkėjas.
Senjoras slovakas visada laukia šeivamedžių sezono. Jam tai primena vaikystę, kai sirupą virdavo mama.
„Pridedu žolelių. Iš kur esu kilęs, jas vadiname „miatka“. Nežinau, bet kvepia nuostabiai“, – neslėpė sirupo gamintojas Jurajas Matiašas.
Sirupui reikia citrinos ir cukraus, tad senjoras pila iš akies, o saldumą matuoja ragaudamas.
„Palieku pastovėti dvi paras, o skaniausias jis būna po 48 valandų“, – dalijosi J. Matiašas.
Šeivamedžių sirupas pravers ir vasarą, ir žiemą. Pavyzdžiui, pasigaminus limonadą, o atėjus šalčiams – imunitetui stiprinti ar peršalus.
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