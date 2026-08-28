Pietų Australijoje nugaišusiam delfinui nustatytas paukščių gripo virusas

Tai pirmas toks atvejis šalyje.
Valstijos Pirminės pramonės ir regionų departamentas pranešė, kad jūros žinduolis rastas nugaišęs Gūlvoroje, kiek daugiau nei už 60 km į pietus nuo Adelaidės.
„Nors paukščių gripo nustatymas paprastajam delfinui yra naujiena Australijoje, užsienyje jau yra įrodymų, kad delfinai ir jūrų kiaulės gali užsikrėsti H5 atmainos paukščių gripu“, – nurodė departamentas.
„Delfinai paprastai neėda paukščių, tačiau kartais pasitaikanti jų sąveika nėra neįprastas reiškinys“, – teigė aplinkosaugininkai.
Australija ilgus metus buvo vienintelis žemynas, kuriame nebuvo aptikta H5 atmaina, visame pasaulyje sukelianti sunkias ligas ir gaišimą naminiams bei laukiniams paukščiams.
Šalyje iki šiol nėra nustatyta jokių paukščių gripo atvejų tarp naminių paukščių ar žemės ūkio produkcijoje.
Pietų Australijos vyriausioji veterinarijos gydytoja Skye Fruean (Skai Fruan) žiniasklaidai teigė, jog manoma, kad delfinas „suėdė paukštį arba glaudžiai kontaktavo su laukiniu paukščiu“.
„Žinome, kad delfinai yra itin imlūs“, – sakė S. Fruean.
Pareigūnai penktadienį taip pat patvirtino, kad itin užkrečiamas gripo virusas nustatytas rudajai lapei netoli Adelaidės.
Tai pirmas toks atvejis, nustatytas sausumos žinduoliui Australijoje, pranešė šalies vyriausioji veterinarijos gydytoja Beth Cookson (Bet Kukson).
„Rizika žmonių sveikatai išlieka maža“, – pabrėžė B. Cookson.
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