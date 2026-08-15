Prasideda briedžių ir tauriųjų elnių patinų, laukinių paukščių medžioklės sezonas

Tauriųjų elnių patinų medžioklė leidžiama iki vasario 28-osios, patelių ir jauniklių – nuo rugsėjo 1-osios iki sausio 15-osios.
Briedžių patinai gali būti medžiojami iki gruodžio 15-osios, patelės – nuo spalio 1-osios iki lapkričio 30-osios, jaunikliai – nuo spalio 1-osios iki sausio 31-osios.
Iki gruodžio 15-osios galima medžioti didžiąsias antis, rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles, iki lapkričio 30-osios – perkūno oželius ir slankas.
Ministerija primena, kad elniniai gyvūnai medžiojami vadovaujantis atrankinės medžioklės principais.
Atrankinė medžioklė – medžiojamųjų gyvūnų medžiojimas pagal tam tikrą eiliškumą. Nevykstant natūraliai atrankai ar jai susilpnėjus, atrenkami ir laiku sumedžiojami silpni laukiniai gyvūnai, o gerai besivystantys, perspektyvūs žvėrys – saugomi.
Šį medžioklės sezoną leidžiama sumedžioti 3 tūkst. 935 briedžius.
Tauriųjų elnių sumedžiojimo limitai antrus metus nebenustatomi.
Kiekvienas medžiotojas privalo turėti išduotą galiojantį popierinį medžioklės lapą ir užpildyti jį Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka arba naudodamasis elektroninėmis priemonėmis būti užsiregistravęs elektroniniame medžioklės lape pats ir įsitikinęs, kad kiti jo vadovaujamos medžioklės dalyviai užsiregistravo elektroniniame medžioklės lape ir patvirtino savo dalyvavimą medžioklėje.
Medžioklėje būtina turėti medžiotojo bilietą – elektroninį arba popierinį, galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo, kuriuo medžiojama, pažymėjimą, jeigu medžiojama šaunamuoju ginklu.
Dėl kenksmingo švino poveikio laukinius gyvūnus draudžiama medžioti švininiais arba švino junginių turinčiais šratais, grankulkėmis bei šiuos šaudmenis turėti su savimi 100 metrų atstumu aplink šlapžemes.
Medžioklė sėlinant leidžiama tik šviesiuoju paros metu – ne anksčiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo ir ne vėliau kaip pusantros valandos saulei nusileidus.
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