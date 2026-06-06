 Radiatorius virto spąstais

Radiatorius virto spąstais

2026-06-06 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos ugniagesiams gelbėtojams paskutinę pavasario dieną teko skubėti į neeilinį iškvietimą. Jiems teko vaduoti katiną, kuris savo jėgomis niekaip negalėjo išlįsti iš už radiatoriaus.

Operacija: vien laužtuvo išlaisvinti neužteko, gelbėtojams teko pjauti radiatorių, kad galėtų išlaisvinti įstrigusį katinėlį.
Operacija: vien laužtuvo išlaisvinti neužteko, gelbėtojams teko pjauti radiatorių, kad galėtų išlaisvinti įstrigusį katinėlį. / canva.com nuotr.

Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešimą apie įstrigusį katiną gavo gegužės 31-osios ankstų rytą, brėkštant, 5 val. ir 21 min. Gelbėtojai skubėjo į Taikos prospektą Klaipėdoje, nes išsigandusi šeimininkė pati niekaip negalėjo padėti savo keturkojui. Ji pranešė, kad namuose augintis užlindo už radiatoriaus ir pats niekaip negali išlįsti.

Atvykę gelbėtojai rado murklį užstrigusį tarp dviejų radiatoriaus plokščių.

Kad nelaimėlis būtų išlaisvintas, vien laužtuvo nepakako. Teko panaudoti ir elektrinį kampinį šlifuoklį.

Laimei, gyvą ir sveiką katiną, tik kiek išsigandusį, pavyko saugiai ištraukti. Jis iškart buvo atiduotas šeimininkei.

Šiame straipsnyje:
katinas
įstrigo už radiatoriaus
ugniagesiai gelbėtojai

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