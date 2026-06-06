Radiatorius virto spąstais

Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešimą apie įstrigusį katiną gavo gegužės 31-osios ankstų rytą, brėkštant, 5 val. ir 21 min. Gelbėtojai skubėjo į Taikos prospektą Klaipėdoje, nes išsigandusi šeimininkė pati niekaip negalėjo padėti savo keturkojui. Ji pranešė, kad namuose augintis užlindo už radiatoriaus ir pats niekaip negali išlįsti.
Atvykę gelbėtojai rado murklį užstrigusį tarp dviejų radiatoriaus plokščių.
Kad nelaimėlis būtų išlaisvintas, vien laužtuvo nepakako. Teko panaudoti ir elektrinį kampinį šlifuoklį.
Laimei, gyvą ir sveiką katiną, tik kiek išsigandusį, pavyko saugiai ištraukti. Jis iškart buvo atiduotas šeimininkei.
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