Regioninis parkas prakalbo apie stebuklą: ar galite patikėti tuo, ką matote?

„Neries regioniniame parke įvyko stebuklas! Ar jūs galite patikėti tuo, ką matote? Parke nufilmuota... balta stirna!!! Tokį gamtos stebuklą pamatyti ir dar užfiksuoti – tikrai ypatingas atvejis“, – feisbuke rašė parko darbuotojai, padėkoję vaizdo įrašo autoriams.
Trečiadienį pasidalytas vaizdo įrašas sulaukė gausybės internautų reakcijų.
Neries regioninio parko vaizdo įrašas.
„Ne stirna čia, vienaragis, tik jaunas dar be rago“, – rašė viena tautietė.
„O ne danielis čia? Nes ne kartą gamtininkai rašė, kad baltų stirnų (albinosų) labai, labai retai pasitaiko, o baltų danielių blūdija mūsų miškuose nemažai“, – pastebėjo Giedrė.
„Labiau panašu į danielių. Jie būna trijų spalvinių variacijų: tamsūs (beveik juodi), rudi ir labai šviesūs (balti). Labai dažnai su stirnomis vaikšto kartu. Kauno rajone prieš porą metų stebėjau irgi tokią pačią situaciją. Galvojau, vau – stirna albinosė. Geriau patyrinėjus, supratau, kad čia daneliokas. Aišku, gamtoje būna visko“, – rašė Tomas.
Kai kurie tautiečiai teigė matę panašių vaizdų ir anksčiau. „Prieš porą metų Panevėžio aplinkkelyje, ties Berniūnais, matėme net du albinosus kartu“, – rašė dar viena gamtos mylėtoja.
„Leukistinė stirna rodo, kad recesyvinį geną, lemiantį pigmento trūkumą, gavo iš abiejų tėvų. Recesyvinių genų požymiai daugiau matomi populiacijose, kurios apribotos nuo kitų, kur dažnesnis imbrydingas, ir gali būt rodiklis, kad populiacija silpnėja“, – žiniomis dalijosi Eglė.
„Pas mus Biržuose laksto juodut juodutėlė stirna“, – teigė kita moteris.
Naujausi komentarai