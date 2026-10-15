Renkate grybus? Už vieną klaidą gali tekti susimokėti

Daugeliui grybavimas – malonumas. Tačiau, pasirodo, tai gana rizikingas užsiėmimas. Vien per šį grybavimo sezoną Slovėnijoje nuo parsineštų grybų apsinuodijo 21 žmogus. Per pastaruosius penkerius metus tokių apsinuodijimų buvo daugiau nei pusė tūkstančio.
„Šis grybas vadinamas pilkąja meškute. Jis taip pat nuodingas. Suvalgę šį grybą, galite net mirti“, – sakė grybautojas Slavko Šerodas.
Pavojingiausia tai, kad kai kuriuos nuodingus grybus lengva supainioti su valgomaisiais. Eglinė kūgiabudė, dar vadinama „mirties varpeliu“, gali būti palaikyta valgoma kelmiuke. O viena pavojingiausių klaidų – žalsvąją musmirę supainioti su pievagrybiu.
„Jei grybas nuodingas, nuodai patenka į organizmą. Net jei grybą išdžiovinsite, pakepinsite ar išvirsite, toksinai jame išlieka“, – aiškino S. Šerodas.
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Todėl specialistai pataria rinkti tik tuos grybus, kuriuos žmogus neabejotinai atpažįsta. Kilus įtarimui, kad suvalgytas nuodingas grybas, ypač žalsvoji musmirė, būtina nedelsiant kreiptis į medikus.
Tačiau grybautojams gresia ne tik apsinuodijimo pavojus. Labai lengva į krepšį įsidėti saugomą grybų rūšį. Už tai inspektorius gali skirti baudą – net iki 2,5 tūkst. eurų.
„Inspektoriai pirmiausia tikrina surinktų grybų kiekį. Vienam asmeniui per dieną leidžiama surinkti ne daugiau kaip du kilogramus. Be to, tikrinama, ar grybai tinkamai nuvalyti ir kokioje taroje jie gabenami. Jie privalo būti kietose talpyklose, negalima naudoti plastiko, o ypač – maišelių“, – teigė aplinkosaugininkas Simonas Resmanas.
Beje, tas pats galioja ir kaštonams. Vienas žmogus per dieną gali surinkti daugiausia du kilogramus.
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