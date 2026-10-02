Rokio istorija sukrėtė tūkstančius – ieškomas kaltininkas

Rokis buvo paliktas mirti gatvėje, tačiau šiandien jo istorija – apie kovą už gyvenimą. Šuo rastas Filadelfijoje, JAV. Gyvūnas buvo toks nusilpęs, kad vos galėjo pakelti galvą.
„Rokis buvo labai stipriai sugniuždytas, tačiau jis mums rodo, kad yra kovotojas. Jis labai nori gyventi“, – sakė šuns gelbėtoja Colleen Bell.
Dabar šuo pamažu atsigauna – jau priaugo svorio ir stiprėja. Jo globėja Rokį atvežė į veterinarijos kliniką. Tai buvo pirmasis jo patikrinimas po išrašymo iš intensyviosios terapijos skyriaus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Veterinarai teigė, kad šuns būklė gerėja.
„Dabar jis jau gali pats laikyti galvą, atsistoti ir lėtai judėti – visa tai didžiulis pokytis“, – aiškino veterinarė Amy Smagala.
Kol Rokis sveiksta, jo gelbėtojai ieško atsakymų. Pensilvanijos gyvūnų apsaugos draugija pradėjo tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnu. Už informaciją, kuri padėtų nustatyti šunį išmetusį įtariamąjį ir jį suimti, pasiūlytas 2,5 tūkst. JAV dolerių atlygis.
Be to, Rokio istorija palietė tūkstančius žmonių. Socialiniuose tinkluose jie seka kiekvieną jo žingsnį, linki pasveikti, o kai kurie aukoja pinigų gyvūno gydymui.
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