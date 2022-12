Saugomose teritorijose lankytojus fiksuos skaičiuotuvai

Pasak pranešimo, specialius įrenginius, fiksuojančius lankytojų srautą, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose diegia Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Dažniausiai jie statomi prie lankomų objektų – apžvalgos bokštų, piliakalnių, gamtos ir kultūros paveldo objektų, pažintiniuose takuose.

Vieni skaičiuotuvai skaičiuos tik pėsčiuosius lankytojus, o kiti – pėsčiuosius ir dviratininkus.

Skaičiuotuvai bus pastatyti prie Merkinės apžvalgos bokšto ir Zackagirio pažintiniame take Dzūkijos nacionaliniame parke, taip pat prie Ladakalnio, Palūšės dviračių take Aukštaitijos nacionaliniame parke, Labanoro girios pažintiniame take, prie Vecekrugo kopos ir kormoranų kolonijos Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Šeirės take ir prie Siberijos apžvalgos bokšto Žemaitijos nacionaliniame parke.

Lankytojų skaičiuotuvų bus įrengta ir regioniniuose parkuose: Jurkiškio upelio pažintiniame take Asvejos regioniniame parke, populiariajame Arlaviškių pažintiniame take Kauno marių regioniniame parke, prie Vetygalos atodangos Anykščių regioniniame parke, prie Kačėniškės piliakalnio Sirvėtos regioniniame parke ir kitur.

Kaip teigia ministerija, lankytojų stebėsena leidžia nustatyti keliavimo gamtoje tendencijas ir poreikius, plėtoti pažintinį turizmą be žalos gamtai, skaičiais pagrįsti saugomų teritorijų lankomumą šalyje.

Iš viso saugomose teritorijose planuojama įrengti 76 skaičiuotuvus, jie turėtų pradėti veikti iki 2023 metų vasaros pabaigos.

Kol kas saugomų teritorijų direkcijos lankytojus skaičiuoja labai įvairiai. Šiuo metu daugiausia ir tiksliausiai lankytojai skaičiuojami nacionalinių ir regioninių parkų, valstybinių rezervatų lankytojų centruose, taip pat ekskursijose, renginiuose, edukaciniuose užsiėmimuose.

Anot pranešimo, gamtinėse teritorijose sudėtinga skaičiuoti lankytojų srautus, bet skaičiai bus tikslesni įrengus skaičiuotuvus prie lankomų objektų.