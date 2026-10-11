Siaubingo žiaurumo atomazga – nuvilianti

Tądien Lietuvoje lauko temperatūra siekė apie +30 °C, į prieglaudą moteris sportiniame krepšyje atnešė penkis gyvūnus – katę ir keturis jos kačiukus. Gyvūnų gelbėtojai kreipėsi į policiją dėl žiauraus elgesio su gyvūnais ir neseniai paaiškėjo, kuo baigėsi policijos tyrimas.
Gyvūnų gerovės iniciatyvų (GGI) savanoriai primena, kad, atsegus krepšį, jame rasti gyvūnai buvo tragiškos būklės: katės buvo šlapios, labai intensyviai lekavo, kai kurios klykė, draskėsi, buvo kraujuotos, joms tekėjo seilės su kraujo priemaišomis.
Prieglaudos „Lesė“ atstovų teigimu, gyvūnai patyrė didžiulį šoką, buvo kritinės būklės, nesiorientavo aplinkoje, buvo perkaitę nuo karščio. Katės buvo šlapios, kai kurias tąsė traukuliai, buvo apšlapinusios viena kitą, kai kurios vėmė ir viduriavo, o kai kurių kūno temperatūra siekė net 42 °C.
Nuvežus kates į veterinarijos kliniką „Lesė“, katė ir vienas jos kačiukas dėl itin sunkios būklės – agonijos, stiprių smegenų pažeidimų ir nepakeliamo skausmo, taip pat dėl katei iš išangės išsiliejusio kraujo – veterinarijos gydytojų sprendimu buvo eutanazuoti. Likusių trijų kačiukų būklė buvo stabilizuota.
Dėl šio atvejo 2026 m. birželio 30 d. GGI kreipėsi į Lietuvos policiją su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.
Atlikus ikiteisminį tyrimą ir išnaudojus visas galimybes nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, tačiau jo nenustačius, prokuroro 2026 m. rugsėjo 7 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo sustabdytas.
„Kad ir kaip liūdna ir apmaudu, norime pažymėti, kad mūsų teisininkai, susipažinę su prokuroro nutarimu sustabdyti ikiteisminį tyrimą, pastebėjo, kad dar nėra matę taip kruopščiai ir atsakingai atlikto ir išsamiai detalizuoto tyrimo.
Ačiū pareigūnams už jų sunkų ir kantrų darbą. Viliamės ir tikimės, kad su tokiu pat gyvūnų gerovei artimu užmoju dirbsime visi ir toliau“, – feisbuke informavo GGI.
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