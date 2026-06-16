Šios prekės vasaros gale gali pradėti stigti

Bitininkas Židrūnas pirmąjį medų išsuko prieš dvi savaites, dabar suka antrą.
„Dabar suku barkūnų medų. Pirmasis buvo laukų, pievų, miškų. Dabar – barkūnų ir jis yra toks išskirtinis. Tinka alergiškiems žmonėms, atstato kraujospūdį, jis labai naudingas“, – pasakojo bitininkas Židrūnas Japertas.
Pirmasis medus bitininko nenuvylė. Bitės gerai pasidarbavo, koriai pilni arba užakiuoti iki pusės. Tai reiškia, kad sukimo aparatas medaus išsuks daug.
Iš pilnų korių vienu sukimu galima išgauti daugiau nei šimtą litrų medaus.
„Iš pradžių pavasaris nugąsdino – buvo pora savaičių gražu, po to atvėso. Puolėme joms viską ruošti, daryti, bet kiek nuvažiuodavome, viskas būdavo tuščia. Bitės neskraidė, o paskui tik pašilo, kažkaip greitai šoko į viršų bitelės, širdelę nudžiugino“, – džiaugėsi Ž. Japertas.
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Deja, su pirmuoju medumi sekasi ne visiems bitininkams. Štai Šiaulių rajone bitininkaujantį Vytautą skaičiai nuvylė.
„Kadangi oras bitėms labai nedėkingas, iš pradžių buvo sausa, bitėms dar kaip ir gerai, bet dabar atšalo, vėjai, lietūs, ir to medaus, kuris gerais metais būdavo, liko tik trečdalis – apie 30 procentų“, – teigė bitininkas Vytautas Marcinkevičius.
Bitininkas sako, kad ir pernai medaus buvo mažai, visas atsargas išpardavė. Jei šiemet medunešis nesikeis, vasaros gale medaus ims stigti.
„Tie, kas turi rapsų, sakė, kad daug prisuko, bet kadangi pas mus vyrauja miškai ir pievos, tai iš tų augalų dėl nedėkingų orų bitės mažai neša. Gal dar, jei orai pagerės, turėtų būti“, – svarstė V. Marcinkevičius.
Vadinasi, medaus kiekis priklauso ir nuo bityno vietos, ne tik nuo šilumos ar drėgmės.
„Pas mane yra viskas gerai, bet gal todėl, kad aplink neturiu kitų bitininkų, vienas esu. Bitelės turi kur dirbti, kur nori – žydintys laukai, miškai. Man tiesiog pasisekė“, – kalbėjo Ž. Japertas.
Tačiau nepaisant kiekio, šiemet abu bitininkai medaus kainą pakėlė euru. Jei pernai kilogramas kainavo 7 eurus, šiemet – jau 8.
„Nes kiek darbo įdedi – kiekvieną rėmelį turi apžiūrėti, sudėti plokšteles, nuveži, vėl parvažiuoji, vėl gamini. Bitininkas tikrai įdeda daug darbo ir prakaito“, – aiškino Ž. Japertas.
„Žiūriu feisbuke – būna, kad puslitris kainuoja 8 eurus, kilogramas ir 8, ir 6, ir 5 eurus. Bet įvertinu bičių darbą ir bitininko įdėtą darbą, todėl manau, kad bent jau minimumas turėtų būti 8 eurai“, – sakė V. Marcinkevičius.
Pusės litro stiklainis kainuoja 6 eurus. Bitininkai nesiskundžia – sako, kad žmonės perka, o nuolatinių klientų netrūksta.
(be temos)