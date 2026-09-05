Šių gyvūnų šeimininkai, dingus elektrai, privalo būti pasiruošę

Elektros ir kitų sistemų energijos tiekimo sutrikimai gali turėti tiesioginės įtakos gyvūnų laikymo sąlygoms, jų sveikatai ir gerovei, nes, jai dingus, gali sutrikti ne tik apšvietimas, bet ir vandens tiekimas, patalpų šildymas ar vėsinimas, ventiliacija, automatinės šėrimo ir girdymo sistemos.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad išankstinis pasiruošimas – vienintelis būdas išvengti skaudžių padarinių.
Trumpalaikis elektros sutrikimas didesnio pavojaus šunims ar katėms nesukelia, tačiau, kai tiekimas nutrūksta ilgesniam laikui, keičiasi patalpų temperatūra ir pritrūksta vandens.
Namų augintinių laikytojams visuomet rekomenduojama iš anksto pasirūpinti geriamojo vandens ir įprasto pašaro atsargomis bent kelioms dienoms, turėti nuolat vartojamų vaistų, pirmosios pagalbos priemonių ir gyvūnui pervežti reikalingą narvą ar pavadėlį.
Būtina iš anksto apgalvoti alternatyvią vietą, kur gyvūną būtų galima perkelti, jei namuose taptų per karšta ar per šalta.
Ypatingo dėmesio reikalauja egzotiniai gyvūnai terariumuose ir akvariumuose.
Ypatingo dėmesio reikalauja egzotiniai gyvūnai terariumuose ir akvariumuose. Nutrūkus elektros tiekimui, šildymo lempos, kilimėliai, termostatai, vandens šildytuvai, filtravimo ir aeravimo sistemos nustoja veikti, todėl aplinkos temperatūra, drėgmė ir vandens kokybė kinta akimirksniu.
Laikytojai privalo iš anksto numatyti saugius alternatyvius sprendimus šilumai ir deguoniui užtikrinti. Esant elektros tiekimo trikdžių, reikėtų dažniau stebėti terariumo ar akvariumo temperatūrą ir paties gyvūno būklę, o atsiradus neįprastiems elgesio ar sveikatos pokyčių – pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.
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