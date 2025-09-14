Sparnuotieji bičiuliai gali tapti pašnekovais

Surengs tikrą šou
Teoriniu požiūriu kiekviena papūga geba įsiminti ir pakartoti žodžius. Vis dėlto kai kurioms rūšims tai pavyksta daug lengviau, jos kalba aiškiau ir įsimena iki kelių šimtų žodžių.
Pačios imliausios žmogaus kalbai yra ara papūgos. Šios rūšies papūgos gali išmokti daugiau nei 2 tūkst. žodžių ir skirtingų intonacijų. Taip pat jos puikiai atkartoja girgždančių ir cypiančių durų garsus, kosėjimą, šuns lojimą ir karvės mūkimą.
Žako papūga, viena iš protingiausių šios rūšies atstovių, gali ne tik pakartoti pasirinktas frazes, bet ir išmokti ištisus sakinius, o kai kuriais atvejais juos susieti su kasdienėmis situacijomis. Žako jums gali palinkėti labos nakties arba skanaus. Turint daug kantrybės ir praktikos šias papūgas galima paversti puikiais pašnekovais.
Amazonės savo kalbėjimo gebėjimais lenkia, o kartais net pranoksta žako papūgas. Kai kurios amazoninės papūgos gali ne tik imituoti kalbą, bet net ir traukti dainas ar operų arijas. Tai labai draugiški paukščiai, kurie greitai tampa savo nuomonę turinčiu šeimos nariu.
Dar viena kalbančių papūgų rūšis – kakadu, išsiskiriančios viršugalvyje esančiu kuodeliu. Kakadu gali įsiminti daugiau nei 40 žodžių ir su didžiausiu malonumu plepa ankstyvais rytais ir vėlai vakarais.
Ji greitai išmoksta ne tik žodžius ir garsus, bet ir kai kuriuos judesius. Vienu metu šokdama ir sakydama žodžius, gali garantuoti žiūrovams tikrą šou.
Mokosi visko, ką girdi
Savo įprastoje aplinkoje gamtoje papūgos nuolat bendrauja. Šiems paukščiams komunikacija tokia pat svarbi kaip maistas ir vanduo, todėl patekusios į kitą aplinką papūgos bando užpildyti bendravimo stoką kartodamos žmogaus kalbą. Tik papūgos neturi balso stygų, todėl visus garsus jos leidžia su liežuviu ir snapu.
Svarbu nepamiršti, kad papūgos mokosi visko, ką girdi, tad papūga gali pakartoti žodžius, kurie nebūtinai jums patiks...
Manoma, kad patinai kalbėti mokosi lengviau nei patelės. Išmokyti galima ir jas, tačiau tai užtruks gerokai ilgiau ir prireiks daugiau pastangų ir kantrybės. Be to, papūgos sugebėjimai atkartoti žmonių kalbą priklauso nuo namų, kuriuose ji gyvena, atmosferos ir paukščio saugumo jausmo.
Ar papūgos supranta tai, ką sako? Atsakymas priklauso nuo konkrečios papūgos ir nuo to, kaip ji mokoma, tačiau tyrimai rodo, kad papūgos stebėtinai geba suprasti žmogaus kalbą, tinkamai vartoti žodžius ir frazes.
Žmonėms atėjo laikas labiau vertinti papūgų įgimtus bendravimo gebėjimus, o ne versti jas mokytis mūsų kalbų.
„Tinkamai apmokyti paukščiai gali išmokti neįtikėtinai daug kalbos“, – teigia amerikietė psichologijos ir smegenų mokslų profesorė Irene Pepperberg. Ji visą savo karjerą mokė papūgas vartoti žmonių kalbą. Amerikietė psichologijos docentė Erin Colbert-White sako, kad papūgos tikrai gali išmokti žodžių, kurie susiję su realaus pasaulio objektais.
Papūgos užmezga tvirtus ryšius su šeimininkais ir labai jautriai reaguoja į jų atsiliepimus, todėl išmoksta vartoti žodžius tinkamame kontekste.
I. Pepperberg mano, kad atėjo laikas žmonėms labiau vertinti papūgų įgimtus bendravimo gebėjimus, kuriuos tyrėjai dar tik bando atskleisti, o ne versti jas mokytis mūsų kalbų.
Kantrybės reikalaujančios pamokos
Papūgą geriausia mokyti kalbėti, kol ji jauna, optimalus paukščio amžius – trys mėnesiai. Pradžioje žmogus turi įgyti papūgos pasitikėjimą ir tik tada pradėti bendrauti su paukščiu.
Pamokų metu neturi būti kitų garsų, balsų. Rekomenduojama uždaryti langus, išjungti televizorių ir t. t. Pirmas žodis, kurį išmoksta papūga, yra jos vardas. Šeimininkai vardą kartoja tikrai dažnai, todėl augintinė pabandys jį atkartoti.
Mokant paukštelį kalbėti svarbu įsitikinti, kad jis yra geros nuotaikos – nemokykite papūgos, jei ji alkana, sudirgusi ar labai aktyvi. Šeimininkas turi būti nusiteikęs teigiamai – papūgos labai gerai jaučia žmonių nuotaikas.
Mokomus žodžius kartokite kartą ar du kartus per dieną, užsiėmimai turėtų trukti ne ilgiau nei 10–15 minučių. Papūgos geriausiai išmoksta tas frazes, kuriose yra raidė „r“ ir šnypštimą primenančių priebalsių. Frazės turėtų būti paprastos, sudarytos iš dviejų ar trijų trumpų žodžių. Vienu metu galite mokyti kelių frazių – tikėtina, kad papūgai patiks ne visos, todėl ji pati pasirinks, ką norėtų atkartoti. Kiekvieną frazę tarkite po 10–15 kartų, jei papūgėlei nuobodu, atidėkite kitai dienai.
Nesitikėkite, kad papūga prabils tuoj pat – tam prireiks laiko. Pirmąsias frazes ji atkartos po 1–3 mėnesių: pirmieji tariami garsai bus neaiškūs, tačiau ilgainiui jie taps raiškesni. Nusiteikite, kad papūgėlė neišmoks visų mokomų frazių. Taip pat vertėtų atminti, kad ne kiekviena papūgėlė gali išmokti kalbėti – tai priklauso ir nuo genetikos.
