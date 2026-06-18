Šunų kailio priežiūra: ekspertė atskleidė, ką būtina žinoti kiekvienam šeimininkui

Anot jos, nėra vienos taisyklės, kuri tiktų visiems šunims.
„Šuniukus reikėtų maudyti pagal kailio tipą ir pagal tai, ką tas šuniukas veikia. Jeigu jūsų šuniukas guli ant sofos ir nėra išsipurvinęs, tai jo maudyti tikrai dažnai nereikia. Bet jeigu jūsų šuniukas yra parodos žvaigždė, tai tas kailis turi būti prižiūrimas ir prižiūrimas labai dažnai“, – pasakojo Ieva.
Jos teigimu, kai kurių veislių šunims reikalinga itin dažna kailio priežiūra.
„Pavyzdžiui, tokie kaip pudeliai maudomi kartą per savaitę. Mano trumpakailiai šunys gali būti maudomi kartą per pusę metų, bet tai priklauso nuo to, ar jie kažkur neišsivartė, kažkur nepribėgiojo ir neišsipurvino“, – aiškino Ieva.
Ji pabrėžė, kad maudant šunį labai svarbu pasirinkti tinkamas priemones.
„Labai svarbu pabrėžti, kad maudant šunį reikia rinktis natūralios sudėties produktus, kurie neturi papildomų kvapiklių, papildomų dažų, nes tai gali pakenkti pačiam šuniui. Šuo turi daug kartų stipresnę uoslę“, – sakė Ieva.
Kailio plovimas mažai kuo skiriasi nuo žmogaus plaukų priežiūros
Paklausta, ar yra speciali technika, kaip įmasažuoti šampūną į kailį, pašnekovė teigė, kad ypatingų taisyklių nėra.
„Šiaip kaip tokio būdo nėra. Žmonės paprastai naudoja rankas. Aš kartais naudoju specialias gumines šukas, kad giliau išvalytų, geriau ir daugiau suputotų bei kailis geriau išsivalytų. Kaip sakoma, kaip mes sau galvas plauname, taip ir šunims kailį plauname“, – kalbėjo ji.
Anot Ievos, šampūnu kailį galima plauti ir du kartus.
„Taip, žinoma, tada jis geriau išsivalo. Pirmu plovimu visą laiką nusiplauna didžiausias purvas, o antru plovimu jau atsiranda tikroji kailio švara“, – pažymėjo ji.
Ieva taip pat rekomenduoja naudoti nenuplaunamą kondicionierių.
„Yra nenuplaunamas kondicionierius. Jis padeda iššukuoti plaukus, bet tuo pačiu padeda suminkštinti plauką ir padaryti jį blizgų“, – aiškino pašnekovė.
Kai laiko nėra – gali padėti sausas šampūnas
Pasak Ievos, skubantiems šeimininkams gali praversti greitesnės priemonės.
„Tikrai taip, yra toks labai geras dalykas, kuris, kaip ir mums, moterims, pagreitina pasiruošimą ar išbėgimą kažkur, kai reikia labai greitai, o laiko nėra – sausas šampūnas arba nenuplaunamas šampūnas. Juos galima naudoti ir jie tikrai pagreitina šitą procesą“, – sakė ji.
Moteris paaiškino ir tokių priemonių veikimo principą.
„Jie sutraukia į savo molekules purvą ir tada jis iššukuojamas, o šunys lieka švarūs“, – teigė Ieva.
Ji prisiminė, kad tokios priemonės ypač praverčia netikėtose situacijose.
„Arba kai reikia labai greitai išgyventi kažkokią krizę. Pavyzdžiui, prieš pat išeinant į ringą šuniukas sugalvojo kažkur pasivartyti, ir tada jau bėgi gelbėti situacijos su kažkokiu greitu sprendimu, jeigu nėra galimybės jo nuplauti“, – pasakojo pašnekovė.
Svarbu ne maskuoti, o neutralizuoti kvapus
Paklausta, kaip tvarkosi su kvapais namuose, kuriuose gyvena daug šunų, specialistė pabrėžė, kad reikia atidžiai rinktis valymo priemones.
„Yra įvairių priemonių, kurios padeda išvalyti namus, tačiau vienos priemonės neutralizuoja kvapus, o kitos juos užmaskuoja. Jeigu jų poveikis baigiasi, tas anksčiau užmaskuotas kvapas vėl atsiranda, todėl reikia atsargiai rinktis valymo priemones“, – sakė Ieva.
Ji taip pat pripažino, kad augintinių pėdutės nėra valomos kasdien.
„Iš esmės pėdučių tikrai nevalome kasdien. Jeigu, pavyzdžiui, lauke sausa, tai nėra prasmės jų valyti. Bet kai būna lietingos, liūčių dienos, tada jau kitaip“, – pasakojo moteris.
Anot jos, pėdučių valymas po pasivaikščiojimų tapo įprasta rutina.
„Mes jas kai atradome, mano vyras atėjo ir sako: „O kur mes anksčiau buvome?“ Sakau: „Nežinau.“ Iš pradžių galvojau, kad nevalysiu vis tiems šunims tų kojų, nes atrodo, kiek čia dabar to laiko reikės. Bet kai lyja, šiaip ar taip plauname kojas visą laiką su rankšluostuku“, – šypsojosi pašnekovė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Svarbiausia – meilė ir natūrali aplinka
Pabaigoje Ieva pasidalijo svarbiausiais patarimais augintinių šeimininkams.
„Pirmiausia reikia mylėti savo augintinį. Tada reikia naudoti tokias namų buities priemones, kurios nedirgintų gyvūnų, o jų priežiūrai rinktis priemones, kurios neturi papildomų kvapų ir sintetinių dažiklių. Kuo natūralesnę aplinką kuriame tiek savo gyvūnams, tiek sau, tuo visiems yra geriau“, – apibendrino Ieva.
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