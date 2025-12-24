Tyrimas atskleidė, kad katės dažniau miaukia šiems šeimininkams

Tyrime, kuriam vadovavo Turkijos Ankaros universiteto komanda, buvo analizuojamas 31 vaizdo įrašas. Kiekvienas dalyvis įrašinėjo savo kačių reakcijas grįžus namo – jie turėjo elgtis kuo įprasčiau.
Tyrimas atskleidė, kad vyrai per pirmąsias 100 sekundžių po įėjimo pro duris vidutiniškai išgirsdavo 4,3 miauksėjimus, o moterys – vos 1,8.
„Mūsų rezultatai parodė, kad katės dažniau „bendravo“ su vyrais šeimininkais, o joks kitas demografinis veiksnys neturėjo pastebimos įtakos pasisveikinimų dažnumui ar trukmei“, – teigė tyrėjai savo paskelbtame straipsnyje.
Iš viso mokslininkai išnagrinėjo 22 skirtingus elgesio tipus, įskaitant žiovulį ir su maistu susijusį elgesį. Miauksėjimas buvo vienintelis elgesys, kuris keitėsi priklausomai nuo šeimininkų lyties.
Tyrėjai nesigilino į tokio elgesio priežastis, tačiau pateikė tokį paaiškinimą: „Gali būti, kad vyriškos lyties šeimininkams reikia aiškesnių balso signalų, kad šie pastebėtų ir reaguotų į savo kačių poreikius“, – rašė tyrėjai ir pridūrė, kad taip katės labiau atkreipia vyrų dėmesį.
Tyrimas buvo paskelbtas žurnale „Ethology“.
