Moterų pliaže – nepageidaujami svečiai

„Juk specialūs pliažai yra atskiri tiek moterims, tiek vyrams, net šunims yra skirtas paplūdimys. Vyrai tikrai dažnai vaikšto po moterų paplūdimius ir dairosi – nesuprantu, kodėl jie taip nepagarbiai elgiasi?“ – stebėjosi klaipėdietė Dominyka.
Moteris teigė, kad tokie atvejai vasaros metu yra dažni ne tik Melnragėje, bet ir Palangoje ar Šventojoje.
„Nepatinka, kai guli, nori pailsėti ir ramiai pabūti, bet jautiesi nuolat stebima – ir nejauku, ir pikta, nes moterys juk į vyrų pliažą neina“, – pridūrė moteris.
Pasak jos, labiausiai liūdina tai, kad tokie atvejai kartojasi dažnai, nors visiems turėtų būti aišku – paplūdimiuose taip pat galioja taisyklės.
Mūsų pareiga yra gelbėti žmones iš vandens, o ne domėtis, kas po kokį paplūdimį vaikšto.
Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas tvirtino, kad tokie atvejai nėra jų rūpestis.
„Mums tokie dalykai visiškai neįdomūs – mūsų pareiga yra gelbėti žmones iš vandens, o ne domėtis, kas po kokį paplūdimį vaikšto“, – teigė J. Pirožnikas.
Pagal Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo bei eksploatavimo taisykles, aiškiai nurodyta, jog vyrams lankytis moterų paplūdimiuose arba moterims lankytis vyrų paplūdimiuose yra griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama nuogiems asmenims lankytis bendruose paplūdimiuose.
Tai reiškia, kad vyrai, vaikščiojantys moterų pliaže, rizikuoja gauti baudą už viešosios tvarkos pažeidimą.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 491 straipsnį, maudymasis draudžiamose vietose (šiuo atveju vyrų lankymasis moterims skirtuose paplūdimiuose) gali užtraukti baudą nuo 100 iki 300 eurų, o nusižengus pakartotinai, bauda gresia žymiai didesnė.
