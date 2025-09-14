Ūkininkams bus atlyginta rudųjų lokių ir lūšių padaryta žala

Tam tikslui Seimas leido naudoti Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas. Įsigaliojus naujam reguliavimui, bitynų ir ūkinių gyvūnų savininkai galės tikėtis, kad bus atlyginta žala, padaryta laisvėje gyvenančių ir draudžiamų medžioti gyvūnų.
Pasak Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko, socialdemokrato Lino Jonausko, meškos gali sugriauti avilius ir padaryti nemažą žalą bitynui.
„Anksčiau lokiai tik retkarčiais užklysdavo į Lietuvą, tai būdavo pavieniai atvejai. Oficialios statistikos dar neturime, tačiau medžiotojai skaičiuoja, kad Lietuvoje šiuo metu gali būti net apie 30 lokių. Jų daroma žala taip pat auga“,– Eltai sakė įstatymo pataisas inicijavęs L. Jonauskas.
Pasak jo, įstatyme numatytas ir lūšių padarytos žalos kompensavimas.
„Šiuo metu Lietuvoje suskaičiuojama apie 150 lūšių. Kasmet pasitaiko jų padaromos žalos atvejų, todėl kompensacijos už išpjautus paukščius, kitus ūkinius gyvūnus – tikrai reikalingos“,– teigė įstatymo pataisų iniciatorius.
Už minėtas įstatymo pataisas balsavo 100 Seimo narių, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 2.
Naujas reguliavimas įsigalios nuo 2026 m. sausio 1 d.
Šiuo metu rudųjų lokių ir lūšių padaryta žala neregistruojama ir nevertinama.
