Iš vandenyno dugno – tiesioginė transliacija

Užuot žiūrėję serialus ar sporto varžybas, dabar nemaža dalis argentiniečių žiūri tylią, bet magišką programą per internetą, per kurią tiesiogiai transliuojamas povandeninis pasaulis. Tai – Argentinos Šmito jūrų instituto ekspedicija į Pietų Atlantą, o vaizdus filmuoja specialus giliavandenis, nuotoliniu būdu valdomas robotas.
„Mes stebėjome transliaciją čia, namuose, keturias ar penkias dienas, o vakar nebuvo ką nerti, tad diena buvo tokia, kad nežinojome, ką daugiau daryti. Taip, tiesa, kad tai nuostabu, įspūdinga matyti, kas slypi jūros gelmėse per ekspediciją“, – šnekėjo nėrinių specialistė Georgina Valanc.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tiesioginę Argentinos jūrų biologų transliaciją kasdien žiūrėdavo daugiau kaip pusantro milijono žmonių, norinčių pamatyti šį tikrai nežemišką pasaulį.
„Su zondo kamera ir šviesomis jautėmės lyg ten būtume – tarsi nardytume Karibuose, nes vaizdas buvo neįtikėtinas. Spalvos, priartinimo galimybė – tai mane tikrai nustebino. Taigi, kai pamatėme pirmuosius gyvus jūros gyvūnijos, kurią anksčiau tyrėme laboratorijoje, pavyzdžius, tai buvo įspūdinga“, – kalbėjo ekspedicijos vyriausiasis mokslininkas Danielis Lauretta.
Beje, komentaruose internete argentiniečiai nemažai ginčijosi dėl jų prezidento sprendimo, taupant biudžetą ir kovojant su chronišku jo deficitu, išvis uždaryti Argentinos Mokslo ir technologijų ministeriją. Dėl to labai sumažėjo mokslinių projektų finansavimas ir mokslininkų atlyginimai, bet jie vis vien tiki savo ateitimi.
„Žmonės sako: „Oho, tai, ką daro šie tyrėjai, yra nuostabu. Kaip aš galėčiau padaryti tą patį? Ką turėčiau studijuoti?“ Taigi, moksliniu požiūriu tai, ką atradome, yra neįtikėtina, bet komunikacijos srityje tai visiškai pranoko mūsų lūkesčius“, – nurodė ekspedicijos vyriausiasis mokslininkas.
Taigi, šį projektą finansavo ne Argentinos vyriausybė, o fondas iš ne pelno siekiančios organizacijos, kurią įkūrė buvęs „Google“ vadovas Ericas Schmidtas, siekdamas skatinti okeanografinius tyrimus.
