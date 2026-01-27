VMVT įspėja: Europoje plintanti liga kelia grėsmę milijonams paukščių

2025–2026 m. dėl Niukaslio ligos protrūkių labiausiai nukentėjo Lenkijos ūkiai, kur nustatyta net 130 protrūkių, daugiausia mėsinių viščiukų (broilerių) ūkiuose. Didžioji dalis užsikrėtimo atvejų – nevakcinuotuose ūkiuose. 2025 m. pabaigoje liga plito ir Ispanijoje – patvirtinti net 5 protrūkiai, Latvijoje ši liga taip pat patvirtinta – vienas protrūkis nekomerciniame paukščių ūkyje. ES dėl Niukaslio ligos nugaišo arba buvo sunaikinta apie 13,3 mln. paukščių.
„Niukaslio liga bet kada gali pasiekti bet kurį ūkį ir Lietuvoje. Todėl ypač svarbu įsivertinti, kaip įgyvendinami biosaugos reikalavimai savo pačių ūkiuose, stiprinti pažeidžiamas vietas ir nedelsti konsultuotis su veterinarijos gydytojais. Greita reakcija taip pat veikia kaip efektyvi prevencija ir gali padėti išvengti didesnių nuostolių. Niukaslio ligai didelį dėmesį skyrė ir Europos Komisijos (EK) atstovai per praėjusią savaitę vykusį Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos, gerovės ir importo kontrolės skyriaus posėdį. EK posėdyje prevencinė vakcinacija buvo pripažinta kaip veiksminga priemonė įveikiant Niukaslio ligą“, – pabrėžė vyriausiasis šalies veterinaras Vaidotas Kiudulas.
„Niukaslio liga yra viena iš itin problemiškų ligų, todėl vakcinacija nuo šios ligos mūsų ūkiuose yra neatsiejama programos dalis. Vakcinuojami ne tik vienadieniai viščiukai, bet ir paukščiai, esantys augimo viduryje. Taip pat skiriamas didelis dėmesys tėvinių pulkų vakcinacijai tiek gyvomis, tiek inaktyvuotomis vakcinomis. Atliekami broilerių ir tėvinių pulkų kraujo tyrimai, kad būtų identifikuota vakcinacijos kokybė. Visuose Lietuvoje esančiuose inkubatoriuose vykdomas vienadienių viščiukų vakcinavimas dėl Niukaslio ligos. Paukščių augintojai, įsigydami viščiukus užsienyje, reikalauja, kad jie jau būtų paskiepyti ir vėliau taip pat skiepija. Perkant dedekles vėlgi reikalaujama, kad jos būtų vakcinuotos, ir po to vykdoma vakcinavimo programa“, – teigė Gytis Kauzonas, Lietuvos paukštininkystės asociacijos vadovas.
Niukaslio liga pavojinga tiek ūkiuose laikomiems, tiek kitiems naminiams paukščiams. Ši liga plinta per tiesioginį kontaktą su sergančiais paukščiais, taip pat per jų išskyras, užterštą lesalą, vandenį, įrangą ar transportą – aplinkoje virusas gali išlikti kelias savaites. Paukščiams gali pasireikšti kvėpavimo sutrikimai, paralyžius, nerviniai traukuliai, viduriavimas, sumažėti dedamų kiaušinių, sunkiais atvejais gali nugaišti visi laikomi paukščiai. Ligos simptomai panašūs į paukščių gripą, todėl tiksliai ją nustatyti galima tik laboratorijoje. Žmonėms rizika susirgti labai maža.
Nuoseklus biosaugos laikymasis ir savanoriška vakcinacija yra vienintelis efektyvus apsauginis skydas, padedantis apsaugoti paukščius ir išvengti ekonominių nuostolių.
Apie bet kokius paukščių negalavimus, Niukaslio ligos įtarimus kuo skubiau praneškite privačiam veterinarijos gydytojui ir VMVT – internetu užpildžius anketą arba paskambinus telefonais: 1879 ar +370 5 242 0108 (tinka skambinant ir iš užsienio).
