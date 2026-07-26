Žmones sukrėtė stručio likimas

„O kaip kitaip? Jo juk neparsivesi namo – jis neklauso. Nepaimsi už kaklo ir neparsivesi. Toks jau jo likimas“, – kalbėjo stručio šeimininkas Algis Petrušis.
Pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles ištrūkusio gyvūno savininkas privalo jį kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per mėnesį, sugauti arba nugaišinti.
Stručiai ūkiuose dažniausiai auginami dėl mėsos, odos, kiaušinių, plunksnų ir taukų. Ne išimtis buvo ir šis paukštis – šeimininkai jį laikė ne tik pasigrožėti.
„Paukštis yra įspūdingas, ir galbūt daug kam tai nėra žinoma informacija, tačiau tai yra ūkinis paukštis. Jo mėsa ir kiaušiniai taip pat naudojami žmonių maistui“, – aiškino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Aistė Prielgauskaitė.
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Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos atstovas teigė, kad buvo galima rasti ir kitų išeičių.
„Tai buvo neeilinė situacija, kurioje, deja, mūsų vertinimu, priimtas kraštutinis sprendimas. Mūsų bendruomenės nuomone, neabejotinai buvo galima rasti ir kitų būdų – paukštį užmigdyti arba bendromis pastangomis sugauti“, – pabrėžė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša.
Nors strutis yra didžiausias pasaulyje paukštis, žmonių jis paprastai nepuola. Vis dėlto išsigandęs ar pajutęs grėsmę gali tapti pavojingas ir sužeisti žmogų.
„Jie spiria priekinėmis kojomis, o matote, kokie jų pirštai. Mes prie pat jų neiname. Jeigu jie nueina kur nors toliau, supilu grūdus, tačiau arti jų niekada neinu“, – pasakojo A. Petrušis.
Vis dėlto, nepaisydami visuomenės reakcijų, specialistai pabrėžia, kad už pabėgusio gyvūno likimą atsakingas pats šeimininkas.
„Visais atvejais bet kurio gyvūno savininkas atsako už tai, kaip elgiasi ir ką padaro jo gyvūnas. Lygiai taip pat ir šiuo atveju atsakytų jo savininkas“, – paaiškino A. Prielgauskaitė.
„Nelaisvėje gyvenantys gyvūnai negali gyventi laisvėje. Aptvaro turėtojas juos registruoja, turi inventorizuoti ir privalo vėl sugauti. Kokį sugavimo būdą pasirinkti, sprendžia pats laukinio gyvūno laikytojas“, – kalbėjo L. Daukša.
Apie neįprastą reginį – Varėnos miške klaidžiojantį strutį – socialiniuose tinkluose pranešė grybautojas.
(be temos)
(be temos)