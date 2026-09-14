Žvejo mėgėjo bilietas: ką svarbu žinoti

Prieš įsigyjant žvejo mėgėjo bilietą, būtina įsitikinti, kad vandens telkinys, kuriame planuojama žvejoti, nėra išnuomotas ir jame neorganizuojama limituota žvejyba.
Išnuomotų vandens telkinių sąrašas pagal rajonus skelbiamas ALIS sistemoje, kurioje pažymėta, kuriuose išnuomotuose vandens telkiniuose organizuojama limituota žvejyba. Vandens telkinių sąrašą galite rasti čia.
Jei vandens telkinio, kuriame ketinate žvejoti, nerandate prie išnuomotų vandens telkinių ir prie vandens telkinių, kuriuose organizuojama limituota žvejyba, jame specialaus leidimo nereikia ir galite žvejoti su žvejo mėgėjo bilietu.
Kur ir kaip įsigyti žvejo mėgėjo bilietą
Prisijungus prie ALIS sistemos, sau įsigytus leidimus rasite rubrikoje „Mano leidimai“. Leidimą galima atsisiųsti iš leidimų sąrašo, pasirinkus norimą leidimo tipą ir paspaudus „Atsisiųsti“. Reikės nurodyti leidimo numerį, žvejo vardą ir pavardę. Žvejybos leidimo numeris pateikiamas prieš atliekant mokėjimą, o vėliau išlieka mokėjimo patvirtinimo eilutėje „Mokėjimo paskirtis“.
Visų tipų ALIS leidimus galima bet kada atsispausdinti, nes jų duomenys saugomi elektroninėje erdvėje, tačiau to daryti nebūtina. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse numatyta, kad žvejybos vietoje užtenka turėti leidimo numerį (galima išsaugoti leidimą išmaniajame įrenginyje) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Žvejo mėgėjo bilietus ir žvejo mėgėjo korteles neišnuomotiems vandens telkiniams taip pat galima įsigyti „Perlas“ terminaluose, parduotuvių „Maxima“ kasose.
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