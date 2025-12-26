Astrologai atskleidė, kas sausį laukia kiekvieno Zodiako ženklo

Sausis prasideda aktyvia ir gana įtempta nuotaika, tarsi gyvenimas iš karto paprašytų grįžti į ritmą be ilgo įsibėgėjimo. Jau sausio 3–10 dienomis, kai suaktyvėja Veneros ir Saulės planetos, žmonės gali dažniau svarstyti, kas teikia tikrą pasitenkinimą darbe ir santykiuose, o kas tapo pareiga be džiaugsmo. Šiomis dienomis verta stebėti, kur per daug aukojamasi dėl kitų, pamirštant savo poreikius ir neskubėti keisti svarbių sprendimų vien iš emocijos.
Sausio 5–10 dienomis į procesą įsitraukia ir Marsas, todėl didėja tempas, noras viską spręsti greičiau, ryžtingiau, kartais ir aštriau. Tai metas, kai darbe gali daugėti spaudimo, o santykiuose nekantrumo, todėl naudinga sąmoningai reguliuoti krūvį ir vengti jėgos demonstravimo. Sausio 11–13 dienomis Saulės ir Marso planetos primena, kad perdegimas gali kilti ne nuo darbo kiekio, o nuo neteisingai paskirstytos energijos, todėl sveikatai svarbu išlaikyti poilsio ir veiklos balansą.
Sausio 17–19 dienomis Marso planeta iškelia bendravimo temą. Tai laikas, kai pokalbiai darbe, šeimoje ar su partneriu gali tapti lemiami, todėl verta kalbėti aiškiai, bet ramiai, vengiant ultimatumų. Sausio 20–22 dienomis Saulės aktyvumas palankus planų peržiūrai, dokumentų tvarkymui, grįžimui prie idėjų, kurios buvo atidėtos, bet neprarado aktualumo.
Sausio 28–31 dienomis, kai Venera tampa mažiau matoma, natūraliai didėja poreikis tylai, emocinei higienai ir vidiniam apsivalymui. Visą mėnesį Marsas išlieka silpnesnis, todėl sausis labiau tinka ne agresyviems proveržiams, o ilgalaikių sprendimų brandinimui. Jupiterio retrogradinė įtaka skatina mokytis iš ankstesnių patirčių, o Saturnas primena, kad stabilūs pokyčiai gimsta per nuoseklumą. Tai mėnuo, kai naudinga neskubėti, stiprinti vidinę atramą ir sąmoningai ruoštis ateinantiems etapams.
Sausio mėnesį verta atkreipti dėmesį ir į konkrečias dienas, kai sprendimai bei veiksmai gali klostytis sklandžiau. Sausio 1, 14, 24 ir 25 dienos labiau tinka svarbiems darbiniams klausimams, susitikimams, planų tvirtinimui ar sąmoningam sprendimų priėmimui, kai norisi aiškumo ir vidinio stabilumo.
Likusiomis mėnesio dienomis fonas gali būti labiau permainingas, todėl naudinga palikti daugiau erdvės lankstumui, neskubėti spausti procesų ir atidžiau rūpintis emocine bei fizine savijauta.
AVINAS
Sausis Avinams gali priminti laikotarpį, kai vidinis impulsas judėti pirmyn stiprus, tačiau gyvenimas nuolat kviečia stabtelėti ir persidėlioti prioritetus. Daug energijos krypsta į paieškas, profesinius sprendimus ir asmeninį augimą, tačiau ne viskas juda taip greitai, kaip norėtųsi. Tai mėnuo, kai svarbu išmokti derinti iniciatyvą su kantrybe.
Sausio 3–10 dienomis, kai Venera susijusi su Saule jautresnės tampa vertybių, santykių ir finansinių sprendimų temos. Gali kilti vidinis konfliktas tarp to, ko norisi iš širdies, ir to kas šiuo metu atrodo racionalu ar naudinga. Kasdieniame gyvenime tai gali pasireikšti per klausimus, kiek energijos skiriate darbui, o kiek asmeniniams ryšiams.
Sausio 5–10 dienomis Marsas stiprina veiklumą, bet kartu didina vidinį spaudimą. Gali atsirasti noras greitai pasiekti rezultatą, ypač profesinėje srityje ar sprendžiant svarbius organizacinius klausimus. Praktiškai tai metas, kai verta sąmoningai reguliuoti darbo tempą ir neignoruoti kūno siunčiamų signalų.
Sausio 11–13 dienomis Saulei aktyvėjant gali stiprėti ambicijos ir noras įrodyti savo teisumą. Šiuo laikotarpiu Avinui svarbu atpažinti, kur baigiasi sveika lyderystė ir prasideda spaudimas sau ar kitiems. Darbo ir karjeros srityje tai tinkamas metas apsibrėžti kryptį, bet ne eskaluoti konfliktų. Santykiuose naudinga rinktis dialogą, o ne konfrontaciją, ypač jei jaučiate vidinę įtampą.
Sausio 17–19 dienomis Marsas paaštrins minčių ir veiksmų neatitikimą. Gali būti sunkiau aiškiai išsakyti savo poziciją, o neapgalvoti žodžiai gali sukelti nereikalingų nesusipratimų. Kasdienybėje tai svarbus metas atidžiau tikrinti dokumentus, darbo susitarimus ar informaciją, susijusią su finansais.
Sausio 20–22 dienomis Saulei veikiant aktyviau atsiranda daugiau aiškumo ir struktūros. Tai palankesnis laikas planavimui, strateginiams sprendimams ir metų tikslų peržiūrai. Praktiškai šiomis dienomis naudinga tvarkyti finansinius reikalus, sudaryti biudžetą ar apgalvoti profesinius žingsnius.
Sausio 28–31 dienomis, kai Venera tampa jautresnė, emocijos ir mintys gali ne visada sutapti. Santykiuose gali kilti daugiau abejonių, o finansiniai sprendimai gali atrodyti sudėtingesni nei yra iš tikrųjų. Šiuo laikotarpiu naudinga vengti galutinių sprendimų dėl pinigų ar asmeninių įsipareigojimų.
Visą sausį Marsas išlieka silpnesnis, todėl Avinui svarbu sąmoningai valdyti energiją ir nebandyti visko spręsti jėga. Merkurijaus jautrumas ragina daugiau dėmesio skirti komunikacijai, planavimui ir detalių tikrinimui.
JAUTIS
Sausis Jaučiams gali jaustis kaip mėnuo, kai vidinis stabilumo poreikis susiduria su būtinybe keisti požiūrį. Daug dėmesio kryps į profesinius sprendimus, atsakomybę ir tai, kaip jaučiatės vertinami už savo pastangas. Tai laikas, kai svarbu neskubėti, bet ir neužstrigti vien saugiose, pažįstamose ribose.
Sausio 3–10 dienomis dėl Saulės ir Veneros įtakos stiprėja karjeros ir finansinio įvertinimo temos. Gali kilti noras būti pastebėtiems, gauti patvirtinimą už atliktą darbą, tačiau verta stebėti, ar nepervertinate kitų lūkesčių savo sąskaita. Šiomis dienomis naudinga aiškiai įsivardyti, kas jums svarbu profesinėje srityje, ir vengti sprendimų, grindžiamų vien emociniu noru patikti.
Sausio 5–10 dienomis aktyvėjant Marsui darbinis tempas gali pagreitėti, atsirasti daugiau spaudimo iš aplinkos. Tai gali pasireikšti didesniais reikalavimais darbe ar atsakomybėmis, kurios reikalauja greitų reakcijų. Sveikatos srityje verta atkreipti dėmesį į kūno signalus, ypač susijusius su nuovargiu ar įtampa kaklo, pečių srityje.
Sausio 11–13 dienomis Saulei stiprėjant gali sustiprėti noras apginti savo poziciją ar parodyti tvirtumą profesiniais klausimais. Tai tinkamas metas aiškiai apibrėžti ribas, ypač jei jaučiate, kad jūsų pastangos tampa savaime suprantamos. Vis dėlto, verta vengti konfrontacijos ir sprendimų, priimamų per užsispyrimą.
Sausio 17–19 dienomis, Marsui tampant nepalankiam, bendravimas darbe ir santykiuose gali tapti jautresnis. Gali kilti nesusipratimų dėl dokumentų, susitarimų ar skirtingo situacijos matymo. Naudinga lėtinti tempą, aiškiai formuluoti mintis ir neskubėti pasirašyti svarbių susitarimų.
Sausio 20–22 dienomis, Saulei veikiant palankiau, atsiranda daugiau aiškumo ilgalaikiuose planuose. Tai tinkamas metas peržiūrėti profesinius tikslus, mokymosi kryptį ar ateities strategiją. Finansų srityje naudinga skirti laiko planavimui ir atsakingiems sprendimams, o ne spontaniškoms iniciatyvoms.
Sausio 28–31 dienomis, kai Venera tampa silpnesnė, gali iškilti abejonių dėl santykių darbe ar vertybių suderinamumo. Emocijos gali paveikti sprendimus, todėl verta vengti galutinių išvadų ar ultimatumų. Šis laikotarpis labiau tinkamas stebėjimui, pokalbiams ir vidiniam apsvarstymui.
Visą mėnesį Marsas išlieka silpnesnis, todėl svarbu atsakingai paskirstyti energiją ir nebandyti visko tempti vieniems. Merkurijus reikalauja daugiau dėmesio detalėms, ypač sprendžiant finansinius ir darbo klausimus. Jupiterio atgalinis judėjimas skatina peržiūrėti pajamų šaltinius ir senas idėjas, o Saturnas primena, kad ilgalaikis stabilumas prasideda nuo vidinės disciplinos.
DVYNIAI
Sausis Dvyniams gali jaustis kaip mėnuo, kai mintys dirba greičiau nei aplinkybės leidžia judėti. Viduje stiprėja poreikis peržiūrėti finansinius, profesinius ir asmeninius sprendimus, ypač tuos, kurie buvo priimti skubotai anksčiau. Tai laikas, kai svarbu ne tiek plėtra, kiek aiškumas ir sąmoningas krypties koregavimas.
Sausio 3–10 d. Venera ir Saulė išryškina bendrus finansinius ir pasitikėjimo klausimus. Gali kilti situacijų, kai tenka spręsti, kiek esate pasirengę dalintis atsakomybe, resursais ar emociniu artumu. Kasdieniame gyvenime verta atkreipti dėmesį į sutartis, bendrus pirkinius ir nepriimti sprendimų vien iš noro įtikti.
Sausio 5–10 d. Marsas suaktyvina vidinę įtampą, susijusią su pareigomis ir įsipareigojimais. Darbe gali atsirasti spaudimas greičiau reaguoti, tačiau skubėjimas gali kainuoti daugiau jėgų nei naudos. Sveikatos srityje naudinga stebėti nervinę sistemą ir vengti per didelio informacinio krūvio.
Sausio 11–13 d. Saulė gali pažadinti norą kontroliuoti situacijas arba įrodyti savo poziciją. Santykiuose tai gali pasireikšti jautrumu dėl pasitikėjimo ar lojalumo temų. Naudinga sąmoningai pasirinkti, kur verta įsitraukti, o kur geriau leisti procesams nurimti savaime.
Sausio 17–19 d. Dėl silpnesnio Marso dienos jautresnės bendravimui ir emocinei pusiausvyrai. Gali kilti konfliktų dėl žodžių, kurie pasakomi neapgalvotai ypač artimuose ar darbo santykiuose. Sveikatai naudinga daugiau tylos, kokybiško miego ir sąmoningo atsitraukimo nuo įtampos.
Sausio 20–22 d. Saulė tampa aktyvesnė, tai metas, kai atsiranda daugiau aiškumo viduje. Galite realistiškiau įvertinti savo finansinę padėtį, atsakomybes ar profesinius įsipareigojimus. Sprendimai priimti ramiai ir be spaudimo gali padėti sustiprinti stabilumo jausmą.
Sausio 28–31 d. Venera įsitempusi, todėl šiomis dienomis verta vengti galutinių sprendimų susijusių su bendrais pinigais ar jautriais santykių klausimais. Emocijos gali būti stipresnės, tačiau ne visada atspindinčios realią situaciją. Naudinga stebėti, ką jaučiate, bet neskubėti veikti.
Jupiterio retrogradinis judėjimas skatina Dvynius grįžti prie asmeninių tikslų, savivertės ir ilgalaikių planų. Saturnas primena, kad profesinė kryptis reikalauja kantrybės ir aiškių ribų bei ragina atsakingai rinktis informaciją ir žmones, kuriais pasitikite.
VĖŽYS
Sausis Vėžiams gali tapti mėnesiu, kai daugiau dėmesio krypsta į santykius ir vidinę pusiausvyrą. Išoriniai įvykiai skatina aiškiau suvokti, su kuo ir kokiu pagrindu norisi eiti toliau. Tai laikas, kai emocinis saugumas tampa svarbesnis už greitą progresą.
Sausio 3–10 d. Saulė ir Venera išryškina artimų ryšių, bendradarbiavimo ir pasitikėjimo temas. Gali pasijusti poreikis peržiūrėti santykių balansą, kas duodama ir kas gaunama mainais. Kasdienybėje naudinga atviriau kalbėtis, tačiau vengti sprendimų priimtų vien iš emocinio impulso.
Sausio 5–10 d. Marsas gali sustiprinti įtampą santykiuose, ypač ten, kur kaupėsi neišsakyti lūkesčiai. Darbe ar šeimoje gali kilti noras greičiau išspręsti klausimus, tačiau spaudimas gali duoti priešingą efektą. Sveikatos srityje verta saugoti emocinę būseną, nes ji tiesiogiai veikia fizinę savijautą.
Sausio 11–13 d. Saulė gali atnešti ryškesnius išbandymus partnerystėje ar bendruose sprendimuose. Gali kilti poreikis aiškiai įvardyti ribas ir atsakomybę. Naudinga pasirinkti konstruktyvų dialogą, o ne kovą dėl teisumo.
Sausio 17–19 d. dienos jautresnės bendravimui dėl silpnos Marso padėties ypač poroje ar artimuose santykiuose. Netiksliai parinkti žodžiai gali sukelti didesnę reakciją nei tikėtasi. Sveikatai naudinga vengti pervargimo ir emocinio perdegimo.
Sausio 20–22 d. Saulė gali atnešti daugiau aiškumo santykių ir bendrų planų klausimais. Tinkamas metas aptarti ateities viziją, finansinius susitarimus ar darbo bendradarbiavimą. Ramiai priimti sprendimai padeda stiprinti stabilumą.
Sausio 28–31 d. Venera skatina neskubėti su galutinėmis išvadomis santykiuose. Emocijos gali būti stiprios, tačiau verta atskirti jausmus nuo faktų. Naudinga stebėti, kas kartojasi, ir ruoštis pokyčiams be drastiškų žingsnių.
Saturnas sausį kviečia Vėžius brandžiau žvelgti į ateities tikslus ir vidinį augimą. Jupiterio retrogradinis judėjimas skatina paleisti senas baimes ir nepasitikėjimą savimi ir primena, kad tikras saugumas kyla iš vidinės atramos, o ne iš išorinių garantijų.
LIŪTAS
Sausis Liūtams gali jaustis kaip mėnuo, kai išorinis tempas reikalauja daugiau disciplinos, o viduje kyla poreikis persidėlioti prioritetus. Dėmesys natūraliai krypsta į darbą, kasdienius įsipareigojimus ir energijos paskirstymą. Tai laikas, kai stiprybė slypi ne demonstravime, o nuoseklume.
Sausio 3–10 d. Venera ir Saulė suaktyvina darbo aplinką ir kasdienius santykius. Gali tekti spręsti klausimus, susijusius su bendradarbiavimu, kolegų lūkesčiais ar pareigų pasiskirstymu. Šiomis dienomis verta atkreipti dėmesį į tai, ar neperimate per daug atsakomybės bandydami visus išgelbėti.
Sausio 5–10 d. Marsas gali sustiprinti darbinę įtampą ir norą viską padaryti idealiai. Gali kilti rizika perdegti, jei ignoruosite kūno siunčiamus signalus. Sveikatos srityje naudinga stebėti režimą, miegą ir vengti perteklinio krūvio.
Sausio 11–13 d. dėl aktyvios Saulės gali paaštrėti klausimai, susiję su pareigomis ir darbo rezultatais. Noras paspartinti procesus gali susidurti su realiais apribojimais. Verta veikti kryptingai, bet be spaudimo sau ir kitiems.
Sausio 17–19 d. Marsas aktyvus bendravimui darbe ir sveikatos temoms. Aštresnis tonas ar skuboti sprendimai gali greičiau išvarginti. Naudinga sąmoningai rinktis ramų tempą ir mažinti informacinį triukšmą.
Sausio 20–22 d. Saulė įneša daugiau aiškumo, kaip efektyviau organizuoti darbus ir kasdienę rutiną. Tai tinkamas metas peržiūrėti darbo grafiką, mitybos ar judėjimo įpročius. Nedideli, bet nuoseklūs pokyčiai gali turėti ilgalaikį poveikį.
Sausio 28–31 d. Venera įspėja vengti galutinių sprendimų, susijusių su darbo santykiais ar finansiniais įsipareigojimais. Emocinis fonas gali daryti įtaką vertinimams. Naudinga stebėti, kas kartojasi kasdienybėje, ir ruoštis korekcijoms be skubos.
Saturnas Sausį primins Liūtams, kad ilgalaikė sėkmė kyla iš atsakomybės ir vidinės brandos. Jupiterio retrogradinis judėjimas skatina peržiūrėti draugystes, kolektyvinius tikslus ir ateities viziją bei kviečia atsisakyti senų vaidmenų, kurie sekina, ir stiprinti sveikesnį santykį su savimi.
MERGELĖ
Sausis Mergelėms gali tapti mėnesiu, kai norisi daugiau aiškumo, struktūros ir apčiuopiamų rezultatų. Viduje stiprėja poreikis susitvarkyti ne tik darbus, bet ir santykius, finansinius įsipareigojimus bei kasdienius įpročius. Tai laikas, kai svarbu girdėti save ir neperkrauti dienotvarkės vien pareigomis.
Sausio 3–10 d. Venera ir Saulė aktyvina kūrybos, saviraiškos ir santykių temas. Šiuo laikotarpiu gali labiau išryškėti klausimai, susiję su tuo, kiek džiaugsmo yra jūsų kasdienybėje ir ar leidžiate sau atsipalaiduoti. Finansiniu požiūriu verta stebėti išlaidas, ypač susijusias su malonumais ar spontaniškais sprendimais.
Sausio 5–10 d. Marsas gali suteikti stiprų impulsą veikti, tačiau kartu kelti vidinę įtampą. Darbe gali norėtis greitesnių rezultatų, tačiau per didelis spaudimas sau gali sumažinti efektyvumą. Sveikatos srityje naudinga atkreipti dėmesį į nervinę sistemą ir poilsio balansą.
Sausio 11–13 d. Saulė gali sustiprinti norą kontroliuoti situacijas ar įrodyti savo teisumą. Tai gali pasireikšti tiek darbo aplinkoje, tiek asmeniniuose santykiuose. Verta rinktis lankstesnį požiūrį ir palikti erdvės dialogui.
Sausio 17–19 d. Marsas aktyvina jums temas, kur svarbios pareigos ir atsakomybė. Gali kilti vidinė įtampa dėl neišsakytų lūkesčių ar per didelio krūvio. Sveikatai naudinga daugiau ramybės, reguliarus miegas ir paprasti kasdieniai ritualai.
Sausio 20–22 d. Saulė atneša daugiau aiškumo planuose ir sprendimuose. Tai tinkamas metas peržiūrėti darbo strategiją, susidėlioti finansinius prioritetus ar susitarti dėl ilgalaikių įsipareigojimų. Sprendimai, paremti logika ir kantrybe gali būti tvarūs.
Sausio 28–31 d. Venera įspėja, kad verta būti atsargesniems santykiuose ir finansiniuose klausimuose. Emocijos gali turėti didesnę įtaką sprendimams nei faktai. Naudinga stebėti situacijas, bet neskubėti daryti galutinių išvadų.
Saturnas sausį skatina rimčiau žvelgti į ilgalaikius įsipareigojimus ir santykių struktūrą. Jupiterio retrogradinis judėjimas kviečia peržiūrėti karjeros kryptį ir ankstesnius profesinius sprendimus, padeda paleisti senus įpročius, kurie nebeteikia stabilumo, ir ieškoti paprastesnių sprendimų.
SVARSTYKLĖS
Svarstyklėms sausis gali jaustis kaip mėnuo, kai tenka iš naujo derinti vidinę pusiausvyrą tarp to, ko nori širdis, ir to, ko reikalauja aplinkybės. Iki mėnesio vidurio aktyvios Saulė, Venera, Marsas ir Merkurijus skatina judėjimą, bendravimą ir sprendimus, tačiau kartu gali kilti vidinis spaudimas viską padaryti tobulai. Tai laikas, kai svarbu leisti sau ne tik ieškoti harmonijos su kitais, bet ir atidžiau įsiklausyti į savo poreikius.
3–10 d. Venera ir Saulė gali kelti klausimus santykių ir savivertės temomis. Gali būti naudinga stebėti, ar per daug neprisitaikote prie kitų aukodami savo laiką ar finansinius resursus. Darbe tai gali pasireikšti noru išlaikyti gerą atmosferą bet kokia kaina, todėl verta aiškiau įvardyti ribas.
5–10 d. Marsas gali atnešti daugiau vidinės įtampos. Gali kilti situacijų, kai teks rinktis tarp ramybės ir tiesos pasakymo, ypač santykiuose ar bendruose projektuose. Sveikatai naudinga stebėti kūno signalus, nes emocinė įtampa gali greičiau išsikrauti per nuovargį ar galvos skausmus.
11–13 d. Saulė gali stiprinti norą veikti ryžtingai. Tai gali būti naudinga sprendžiant darbo klausimus ar imantis iniciatyvos, tačiau svarbu vengti spaudimo kitiems. Finansų srityje verta neskubėti ir nepriimti sprendimų vien iš impulso.
17–19 d. Marsas gali paaštrinti bendravimą. Šios dienos jautresnės deryboms, dokumentams ir pokalbiams, kuriuose lengva būti neteisingai suprastiems. Gali būti naudinga kalbėti lėčiau, tiksliau formuluoti mintis ir vengti aštresnių diskusijų šeimoje ar darbe.
20–22 d. Saulė suteikia daugiau aiškumo. Tai tinkamas metas planuoti darbus, peržiūrėti biudžetą ar iš naujo susidėlioti atsakomybes. Šiuo laikotarpiu sprendimai paremti faktais ir ramiais pokalbiais gali padėti sustiprinti stabilumą.
28–31 d. dėl silpnesnės Veneros santykiuose ir finansuose verta vengti galutinių sprendimų. Emocijos gali būti stipresnės, o žodžiai lengviau suprantami netiksliai. Tai labiau stebėjimo ir apmąstymo laikas, o ne galutinių išvadų darymas.
Visą sausį Jupiterio atgalinis judėjimas skatina Svarstykles peržiūrėti požiūrį į mokymąsi, planus ir ilgalaikius tikslus. Saturnas primena, kad kasdienė disciplina ir rūpinimasis sveikata yra ne mažiau svarbūs nei santykiai ar darbas. Marsui visą mėnesį išliekant silpnesniam, naudinga sąmoningai dozuoti energiją ir neleisti sau perdegti.
SKORPIONAS
Sausis Skorpionams gali jaustis kaip mėnuo, kai vidinis procesas vyksta giliau nei matomi išoriniai įvykiai. Iki mėnesio vidurio Saulė, Venera, Marsas ir Merkurijus skatina permąstyti vertybes, finansinius įsipareigojimus ir artimus ryšius. Tai metas, kai svarbu neskubėti ir leisti sau suvokti, kas iš tiesų reikalauja jūsų energijos.
3–10 d. Venera ir Saulė jautrina pinigų ir savivertės temas. Gali iškilti klausimų, ar tai, ką gaunate atitinka tai, kiek atiduodate darbe ar santykiuose. Šiuo laikotarpiu naudinga stebėti finansinius sprendimus ir vengti impulsyvių išlaidų, ypač susijusių su emociniais poreikiais.
Sausio 5–10 dienomis Marsas gali suaktyvinti vidinę įtampą. Darbe gali norėtis veikti ryžtingiau, tačiau verta pasisaugoti skubotų sprendimų, susijusių su bendrais resursais ar atsakomybių pasidalijimu. Sveikatos srityje svarbu stebėti energijos balansą, nes per didelis spaudimas sau gali greičiau išsekinti.
11–13 d. Saulė aktyvėjant gali stiprėti noras kontroliuoti situacijas. Tai gali pasireikšti siekiu aiškiau apibrėžti ribas santykiuose ar darbo aplinkoje. Finansiniuose klausimuose naudinga veikti strategiškai ir vengti galios kovų.
17–19 d. Marsas gali paaštrinti bendravimą. Pokalbiai su artimais žmonėmis ar kolegomis gali tapti jautresni, todėl verta rinktis žodžius atidžiau. Šiomis dienomis naudinga sulėtinti tempą, skirti daugiau dėmesio poilsiui ir nervų sistemai.
20–22 d. Saulė ir Merkurijus suteikia daugiau aiškumo mintyse. Tai tinkamas metas planuoti finansinius žingsnius, peržiūrėti įsipareigojimus ar aptarti svarbius klausimus su partneriais. Sprendimai, priimti ramiai ir apgalvotai, gali padėti sustiprinti pasitikėjimą savimi.
28–31 d. Venera tampa jautresnė, jūsų emocijos gali lengviau paveikti sprendimus. Santykiuose verta vengti galutinių išvadų, ypač jei kyla senos temos ar neišsakyti jausmai. Tai tinkamas metas stebėti, kas kartojasi ir ruoštis pokyčiams, o ne juos forsuoti.
Visą mėnesį Jupiterio atgalinis judėjimas skatins Skorpionus grįžti prie senų finansinių ar psichologinių temų. Saturnas primins apie emocinės brandos ir kūrybinės saviraiškos svarbą, o Marsui išliekant silpnesniam naudinga sąmoningai tausoti energiją. Sausis gali tapti mėnesiu, kai stiprinate vidinius pamatus ir mokotės pasitikėti procesu.
ŠAULYS
Sausis Šauliams gali jaustis kaip mėnuo, kai po aktyvaus etapo norisi aiškiau suprasti savo vertę ir kryptį. Iki mėnesio vidurio Saulė, Venera, Marsas ir Merkurijus skatina susitelkti į materialinius klausimus, savivertę ir tai, kaip uždirbate bei paskirstote savo energiją. Tai laikas, kai svarbu derinti entuziazmą su atsakomybe ir realistišku požiūriu.
3–10 d. Venera ir Saulė aktyvina išlaidų temas. Gali kilti noras save palepinti ar investuoti į tai, kas teikia malonumą, tačiau verta atkreipti dėmesį, ar sprendimai kyla iš realaus poreikio ar emocinio impulso. Šiuo laikotarpiu naudinga stebėti išlaidas ir įvertinti, kas jums iš tiesų teikia ilgalaikę naudą.
5–10 d. Marsas gali suaktyvinti norą greičiau pasiekti finansinį ar profesinį stabilumą. Darbe gali atsirasti spaudimas imtis papildomų atsakomybių arba greičiau parodyti rezultatą. Sveikatos srityje svarbu nepervertinti savo jėgų ir skirti dėmesio poilsiui, ypač jei juntamas nuovargis.
11–13 d. Saulė gali sustiprinti ambicijas. Tai metas, kai norisi apginti savo poziciją ar aiškiau įvardyti, ko esate verti. Santykiuose ir darbe verta vengti kategoriškumo, o sprendimus priimti remiantis ilgalaike nauda, o ne momentiniu impulsu.
17–19 d. Marsas gali paaštrinti bendravimą ypač su kolegomis ar žmonėmis susijusiais su finansais. Galimi nesusipratimai dėl atsakomybės ar piniginių klausimų. Šiomis dienomis naudinga kalbėti aiškiai, bet ramiai ir vengti skubotų susitarimų.
20–22 d. Saulė suteikia daugiau proto aiškumo. Tai tinkamas metas planuoti biudžetą, peržiūrėti darbo sąlygas ar priimti sprendimus dėl ateities pajamų. Pokalbiai, vykstantys šiomis dienomis, gali padėti geriau suprasti savo galimybes ir ribas.
28–31 d. Venera tampa jautresnė, emocijos gali stipriau paveikti finansinius ar santykių sprendimus. Gali kilti noras pervertinti savo vertę per kitų reakcijas. Tai tinkamas metas stebėti savo jausmus ir neskubėti priimti galutinių sprendimų ypač pinigų ar santykių srityse.
Visą mėnesį Jupiterio atgalinis judėjimas skatins jus peržiūrėti partnerystes ir bendradarbiavimo modelius. Saturnas primena apie vidinio saugumo ir emocinės pusiausvyros svarbą, ypač šeimos ar artimos aplinkos kontekste. Marsui išliekant silpnesniam naudinga sąmoningai reguliuoti krūvį ir neignoruoti kūno siunčiamų signalų.
OŽIARAGIS
Ožiaragiams sausis žymi svarbų asmeninį etapą, kai dėmesys natūraliai krypsta į save, savo kryptį ir vidinius prioritetus. Iki mėnesio vidurio gali jaustis tarsi pasiruošimo metas prieš ryškesnį startą. Tai laikas, kai naudinga stebėti save, kaupti jėgas ir neskubėti priimti galutinių sprendimų.
3–10 d. Venera ir Saulė skatins daugiau dėmesio skirti vidinei savijautai ir santykiams su savimi. Gali kilti noras pasitraukti iš perteklinio bendravimo ar skirti laiko emociniam atsigavimui. Šiuo laikotarpiu naudinga vengti finansinių ar santykių sprendimų priimamų vien dėl kaltės ar pareigos jausmo.
5–10 d. Marsas gali skatinti vidinę įtampą. Darbe ar kasdienėje rutinoje gali jaustis spaudimas veikti greičiau nei leidžia vidiniai resursai. Sveikatos srityje verta atkreipti dėmesį į poilsį, miego kokybę ir signalus rodančius pervargimą.
11–13 d. Saulė gali iškelti norą ryžtingai nutraukti tai, kas nebeneša vertės. Tai metas, kai ambicijos stiprėja, tačiau verta vengti aštrių sprendimų santykiuose ar darbe. Naudinga susitelkti į tai, ką galite užbaigti tyliai ir be konfliktų.
17–19 d. Marsas veikia tiesiogiai jūsų asmeninę raišką. Bendravime gali atsirasti daugiau aštrumo, o žodžiai gali būti suprasti jautriau nei tikėtasi. Darbo pokalbiuose ir sprendimuose naudinga sąmoningai lėtinti tempą ir rinktis apgalvotas formuluotes.
20–22 d. Saulė suteikia daugiau aiškumo. Tai tinkamas metas planuoti ateinančius mėnesius, peržiūrėti asmeninius tikslus ar struktūruoti darbo kryptį. Finansų srityje sprendimai paremti faktais ir realiais skaičiavimais gali būti ypač naudingi.
28–31 d. Venera tampa jautresnė, santykiai ir savivertės klausimai gali iškilti į pirmą planą. Gali atsirasti noras išgirsti patvirtinimą iš aplinkos, tačiau svarbu nepriimti galutinių sprendimų remiantis vien emocijomis. Tai laikas stebėti, kaip bendraujate ir ko tikitės iš kitų.
Visą mėnesį Jupiterio atgalinis judėjimas skatina peržiūrėti kasdienius įpročius, darbo metodus ir požiūrį į sveikatą. Saturnas primena, kad ilgalaikiai rezultatai kuriami per nuoseklumą ir kantrybę. Marsui išliekant silpnesniam svarbu sąmoningai valdyti energiją ir nesiimti daugiau nei galite išlaikyti.
VANDENIS
Vandeniams Sausis gali jaustis kaip pereinamasis mėnuo kai viduje bręsta naujos kryptys, tačiau išorėje dar norisi užbaigti senus reikalus. Iki mėnesio vidurio daug procesų vyksta tyliai užkulisiuose, todėl svarbu leisti sau ne viską iš karto įvardyti ar parodyti. Tai metas, kai naudinga stebėti, kas jus stiprina, o kas tyliai eikvoja energiją.
3–10 d. Venera ir Saulė gali stiprinti poreikį emociniam saugumui. Santykiuose gali iškilti noras daugiau aiškumo, tačiau ne visada lengva garsiai įvardyti jausmus. Finansų srityje naudinga vengti sprendimų paremtų vien emocijomis.
5–10 d. Marsas gali suaktyvinti vidinę įtampą. Darbe gali kilti jausmas, kad per daug atsakomybės tenka laikyti savyje, o ne dalintis su kitais. Sveikatai svarbu atkreipti dėmesį į nervinę sistemą, miego režimą ir poreikį pabūti vienumoje.
11–13 d. Saulė gali skatinti ryžtą nutraukti pasenusius įsipareigojimus. Tai metas, kai vidinis balsas tampa garsesnis ir gali paraginti keisti kasdienius įpročius ar darbo ritmą. Vis dėlto, verta vengti staigių sprendimų priimtų iš nuovargio ar susierzinimo.
17–19 d. Marsas gali paveikti mintis ir vidinį dialogą. Gali daugėti minčių, kurias sunku sustabdyti, o smulkūs rūpesčiai gali atrodyti didesni nei yra iš tikrųjų. Darbe ir bendravime naudinga neskubėti reaguoti, ypač jei informacija dar nepatikrinta.
20–22 d. Saulė suteikia daugiau aiškumo ir struktūros. Tai tinkamas metas planuoti ateinančius žingsnius, peržiūrėti profesinius tikslus ar susidėlioti finansinius prioritetus. Sprendimai priimti ramiai ir apgalvotai gali padėti sumažinti vidinę įtampą.
28–31 d. Venera tampa jautresnė, santykiuose gali iškilti neišsakytos temos. Gali atsirasti noras pasitraukti iš triukšmo ir geriau suprasti savo poreikius. Finansiniuose sprendimuose verta vengti skubotų susitarimų ar pažadų, kurių vėliau būtų sunku laikytis.
Visą mėnesį Jupiterio atgalinis judėjimas skatina Vandenius grįžti prie kūrybinių idėjų, pomėgių ar temų, kurios anksčiau teikė džiaugsmą. Saturnas primena, kad materialinis saugumas ir vidinis stabilumas kuriami per nuoseklumą, o ne per staigius šuolius. Marsui išliekant silpnesniam, energiją naudinga paskirstyti atsargiai ir neperdegti.
ŽUVYS
Sausis Žuvims gali jaustis kaip mėnuo, kai gyvenimas kviečia labiau atsiremti į vidinę brandą ir atsakomybę už savo pasirinkimus. Saturnas vis dar formuoja stiprų foną, todėl gali augti poreikis aiškiau apsibrėžti ribas darbe, santykiuose ir kasdieniuose įpročiuose. Tai laikas, kai lėtesnis tempas ir sąmoningi sprendimai tampa stiprybe, o ne silpnumu.
3–10 d. Venera ir Saulė gali išryškinti santykių ir socialinių ryšių temas. Gali kilti klausimų, ar aplinkiniai jus palaiko, ar tik naudojasi jūsų empatija ir atvirumu. Finansų srityje verta atkreipti dėmesį į bendrus įsipareigojimus, ypač jei sprendimai priimami remiantis vien emocijomis.
5–10 d. Marsas gali sukelti vidinį nuovargį nuo nuolatinio prisitaikymo prie kitų. Darbe gali atsirasti jausmas, kad iš jūsų tikimasi daugiau nei realiai galite duoti. Sveikatos požiūriu naudinga stebėti energijos svyravimus ir neignoruoti kūno siunčiamų signalų.
11–13 d. Saulė gali paskatinti norą aiškiau pasakyti savo poziciją. Tai tinkamas metas atsisakyti to, kas nebeatitinka jūsų vidinių vertybių. Vis dėlto, verta vengti sprendimų priimtų iš pykčio ar nusivylimo, ypač profesinėje aplinkoje.
17–19 d. Marsas gali paveikti bendravimą su kolegomis ar draugais. Gali būti lengviau įsivelti į ginčus ar neteisingai suprasti kitų žodžius. Šiomis dienomis naudinga stabtelėti prieš reaguojant ir aiškiai pasitikslinti informaciją, ypač sprendžiant darbo ar finansinius klausimus.
20–22 d. Saulė suteikia daugiau struktūros ir aiškumo. Tai tinkamas metas peržiūrėti ilgalaikius tikslus, susijusius su karjera ar pajamų stabilumu. Pokalbiai, vykstantys šiuo laikotarpiu, gali padėti aiškiau suprasti savo vietą kolektyve ar bendruomenėje.
28–31 d. Venera tampa jautresnė, todėl santykiuose gali iškilti senos neišspręstos temos. Gali atsirasti noras atsiriboti ir pabūti su savimi, kad geriau suprastumėte savo jausmus. Finansiniuose sprendimuose verta vengti galutinių įsipareigojimų ir palikti erdvės pergalvojimui.
Visą mėnesį Jupiterio atgalinis judėjimas skatina Žuvis grįžti prie šeimos, namų ar emocinio saugumo temų. Saturnas moko kantrybės ir primena, kad ilgalaikiai rezultatai gimsta iš nuoseklaus darbo su savimi. Marsui išliekant silpnesniam energiją verta saugoti ir neskubėti visko spręsti iš karto.
