Astrologinė prognozė gegužės 5–11 d.

Ką žada žvaigždės?

AVINAS

Ateinanti savaitė jus panardins į profesinių arba asmeninių rūpesčių verpetą. Regis, seksis sublizgėti kūrybos, šou arba turizmo verslo, vaikų ugdymo ir reklamos srityje. Kita vertus, neišvengsite ir iliuzijų, intrigų. Nebūkite pernelyg patiklūs. Jeigu įvyks kas nors nenumatyta, svarbu nesutrikti, pasitikėti savimi ir nekelti scenų. Išnagrinėkite aktualius klausimus iš visų pusių. Savaitgalį kils ūpas išlaidauti, mėgautis įvairiais malonumais. Problemų gali kelti neatsakingi įsiskolinimai.

JAUTIS

Seksis daryti įspūdį dominantiems asmenims, bendrauti su augančia karta, demonstruoti pedagoginius ir kūrybos sugebėjimus. Regis, norėsis pirkti papuošalus, brangius daiktus. Rasite laiko užsiimti tuo, kas jums įdomu, tačiau susikaupusius darbus irgi teks atlikti. Prieš savaitgalį turėsite rimtai padirbėti. Laikykitės higienos taisyklių. Regis, sunerimsite dėl savo arba kito asmens sveikatos ar išvaizdos. Abejotinų grožio procedūrų verčiau atsisakykite.

DVYNIAI

Savaitės pradžioje galbūt gausite aktualų pranešimą, atsakymą. Stenkitės, kad pagerėtų santykiai šeimoje, bet labai subtiliai, be jokio įkyrumo ar spaudimo. Regis, kils ūpas nusipirkti patinkančių dizaino detalių ar ką nors pavasariško sau, nes domėsitės madingais drabužiais, aksesuarais, kosmetika. Noriai leisite laisvalaikį su augintiniais ir vaikais. Į savaitės pabaigą išties pravartu atitrūkti nuo darbų, rūpesčių, pasimėgauti pramogomis, romantika, kūryba. Venkite abejotinų eksperimentų su sveikata.

VĖŽYS

Domins įvairi informacija, galite imti ar duoti interviu, sudaryti aktualias sutartis. Neblogai seksis reikalai, susiję su mokslu, transportu, reklama. Tikėtinas pasiūlymas, padėsiantis spręsti verslo, nuosavybės, finansinius klausimus. Tačiau įmanoma ir klasta, veidmainystė. Labiau įsigilinkite į keistus pasiūlymus, išsisukinėjimus. Būkite atidūs artimųjų poreikiams, bet nesileiskite manipuliuojami. Savaitgalį ypač saugokite vaikus. Jų nepriežiūra gali daug kainuoti.

LIŪTAS

Viltys, susijusios su darbu, mokslu, verslu, planuotomis pajamomis, tikriausiai pasiteisins. Būsite nusiteikę rūpintis naujais pajamų šaltiniais arba nuomos, indėlių, pelno klausimais, derėtis, prekiauti. Tikėtina, kad pavyks sutvarkyti gana sudėtingą reikalą. Tik būkite apdairesni, nes ne visa informacija ir reklama atitiks tiesą. Jeigu pasiduosite abejotinoms pagundoms, nemalonių padarinių turbūt neišvengsite. Savaitgalį itin saugokite namų turtą ir artimuosius nuo pavojų.

MERGELĖ

Aplinkybės turbūt privers imtis to, kas tikrai svarbu. Galimas naudingas susitarimas arba perspėjanti informacija. Visgi bus lengva užkibti ant sukčių kabliuko, patikėti gandais. Be to, polinkis išlaidauti veikiausiai bus didesnis už galimybę užsidirbti. Jeigu ketinate imti kreditą ar investuoti į kokį nors projektą, viską nuodugniai patikrinkite. Jei savaitgalį niekur neišvyksite ir nereikia ruoštis egzaminui, būsite linkę daug laiko leisti socialiniuose tinkluose.

SVARSTYKLĖS

Savaitės pradžioje turbūt neišvengsite aplinkybių, stabdančių jūsų iniciatyvą, verčiančių dvejoti. Kas nors trukdys atlikti praktinius darbus ir blaškys dėmesį. Bet kuriuo atveju sunkiai prisiversite dirbti darbą, reikalaujantį kruopštumo, racionalumo. Lengva įsipainioti ir į meilės trikampį. Mažiau klausykitės gandų ir apkalbų. Savaitgalį galite pasielgti kaip nors neatsakingai. Tai gali išprovokuoti pavydo sceną, nuostolį. Saugokite savo ir kitų sveikatą, nuosavybę.

SKORPIONAS

Suaktyvės dalykinė, kolektyvinė veikla. Regis, teks labiau derintis prie kitų ir tai sugebėsite. Kai kurie susitikimai, pasiūlymai bus įdomūs, nekasdieniški, o jums pavyks atkreipti į save dėmesį. Tik nepraraskite atidumo ir atsakomybės jausmo, nes tai labai matys aplinkiniai. Nuo ketvirtadienio energijos ir noro bendrauti kiek sumažės. Savaitgalį galimi moralės išbandymai, žadantys padarinių. Neužmirškite apie tai, jei užvaldys abejotinų jausmų audros.

ŠAULYS

Nestokosite optimizmo ir pasitikėjimo savimi. Regis, ryžtingai imsitės dalykinių reikalų. Galbūt laimėsite dominančio asmens palankumą. Tačiau gali būti ir taip, kad šiek tiek painiosite savo ir kitų atsakomybes, nuopelnus. Verčiau nekelkite sau ir kitiems per didelių reikalavimų. Galite užmegzti pažintį, įgyti naujų gerbėjų ar net kuo nors romantiškai susižavėti. Savaitgalį pasirūpinkite sveikata, higiena, išvaizda. Neįsipainiokite į abejotiną veiklą ir itin venkite svaigalų.

OŽIARAGIS

Savaitės pradžioje pravartu peržiūrėti finansinius dokumentus ir imtis naujo planavimo. Tikėtina, kad teks bendrauti su atvykusiais ar sugrįžusiais iš užsienio. Jeigu tai bus patyrę specialistai ar galimi verslo partneriai, jie pasirodys reiklūs ir daug žadantys. Jums derėtų rimtai pasverti savo pažadus – tai, ką išreikšite žodžiu ar raštu, būtinai turės būti vykdoma. Regis, sulauksite priekaištų iš artimų žmonių dėl nepakankamo dėmesio jiems. Savaitgalį vėl rūpės ne šeima, o politika ir draugai.

VANDENIS

Savaitė kažkaip tikrins jūsų psichologinę stiprybę, o gal ir veiklos ar mokymosi kokybę, kompetencijas, gebėjimą priimti ir pateikti informaciją. Galimas pasiūlymas sudaryti bendradarbiavimo, tarpininkavimo sutartį. Galite priimti sprendimą, susijusį su pirkimais, pardavimais, investicijomis arba kelione. Savaitės pabaiga skatins galvoti apie tai, ar nevertėtų kai ką iš esmės keisti savo gyvenime, pasaulėžiūroje. Neprovokuokite priešiškai nusiteikusių asmenų. Saugokitės traumų.

ŽUVYS

Savaitės pradžioje gana sumaniai tvarkysite dalykinius ir ūkinius reikalus. Seksis bendrauti su viršininkais, kolegomis, tarpininkauti, konsultuoti. Tik venkite piktnaudžiauti savo padėtimi ir veltis į pinigines, turto aferas. Nederėtų gvieštis ne savo pinigų, naudotis kitais savo labui, o jų nuostoliui. Gali būti, kad šiuo metu į paviršių iškils senos skolos, nuoskaudos. Savaitgalį mintys suksis apie psichologines ir geopolitines problemas. Jeigu leisitės į kelionę, būkite itin atsargūs.