Astrologinė prognozė rugsėjo 15–21 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Darbas šią savaitę gali pareikalauti daug pastangų ir kruopštumo. Jūsų disciplinuotumas bus įvertintas, tačiau saugokitės pervargti. Verta vengti neplanuotų išlaidų, ypač susijusių su draugais ar bendromis veiklomis. Bendraujant bus svarbu išgirsti kitą ir ieškoti kompromiso. Kūrybinės idėjos ar romantiškos nuotaikos gali suteikti naujų spalvų jūsų gyvenimui. Būtina daugiau dėmesio skirti poilsiui ir psichologinei būsenai. Padės nedideli fiziniai pratimai ar pasivaikščiojimai.
JAUTIS
Darbo savaitė skatins jus būti tikslius ir atsakingus, ypač gilinantis į smulkmenas. Kasdienės užduotys gali pareikalauti daugiau kantrybės, bet pastangos atsipirks. Finansinė padėtis gali atrodyti stabilesnė. Palanku planuoti išlaidas ir pagalvoti apie ilgalaikius sprendimus. Bendraujant bus svarbu parodyti nuoširdumą ir šilumą artimiesiems. Šeimos erdvėje gali kilti noras spręsti senus klausimus, kurie ilgai buvo atidėliojami. Sveikata priklausys nuo jūsų gebėjimo nepersistengti ir vengti per didelio streso.
DVYNIAI
Darbo sritis skatins jus būti kūrybiškesnius ir bendrauti. Galite sulaukti naujų pasiūlymų, kurie leis atskleisti savo gebėjimus. Finansų srityje galite pajusti nepastovumą, todėl verta iš anksto suplanuoti didesnes išlaidas. Palanku ieškoti papildomų šaltinių ar naujų idėjų padidinti pajamas. Bus svarbu daugiau dėmesio skirti bendravimui. Atviri pokalbiai leis išspręsti nesusipratimus ir sustiprins tarpusavio ryšį. Sveikata gali pareikalauti papildomo dėmesio, ypač nervų sistemai.
VĖŽYS
Darbo aplinkoje gali kilti noras pradėti naujus sumanymus, bet reikės daugiau planuoti. Atsargiai vertinkite pažadus, kad nenusiviltumėte. Galite sulaukti netikėtos finansinės naudos bendraudami ar užsiimdami bendromis veiklomis. Vis dėlto venkite rizikuoti didelėmis sumomis. Bendraujant svarbiausia bus emocinis atvirumas. Šeimoje gali jaustis daugiau jautrumo, bet nuoširdus pokalbis padės viską išspręsti. Sveikata gali svyruoti priklausomai nuo nuotaikų. Pasirūpinkite poilsiu, venkite emociškai pervargti.
LIŪTAS
Darbo savaitė skatins aktyviai bendrauti su kolegomis ir ieškoti kompromisų. Jūsų idėjos bus pastebėtos, jei pateiksite jas aiškiai ir praktiškai. Svarbu vengti skubotų pirkinių, nes vėliau jie gali nuvilti. Daugiau naudos duos ilgalaikis planavimas. Bendraujant gali kilti daugiau aistrų, bet ir nesutarimų. Atvirumas ir pagarba padės išlaikyti harmoniją. Sveikata bus glaudžiai susijusi su jūsų emocine būsena. Sportas ir aktyvi veikla padės atgauti pusiausvyrą.
MERGELĖ
Darbo srityje laukia proga parodyti atsakomybę ir profesionalumą. Jūsų gebėjimas analizuoti padės išspręsti sudėtingas užduotis. Gali kilti noras labiau kontroliuoti išlaidas. Kruopštus planavimas suteiks saugumo. Bendraudami vertinkite mažus, bet nuoširdžius gestus. Jūsų rūpestis bus pastebėtas ir įvertintas. Sveikata bus jautresnė, tad nepamirškite subalansuotos mitybos ir skirkite daugiau laiko tinkamai pailsėti. Net paprasta rutina gali sustiprinti savijautą.
SVARSTYKLĖS
Darbo savaitė skatins daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui. Jūsų gebėjimas derėtis padės išspręsti ginčus. Finansų srityje verta elgtis apgalvotai, kad išvengtumėte nereikalingų išlaidų. Palankus metas ieškoti naujų pajamų galimybių. Bendraujant svarbu atvirai kalbėtis apie poreikius ir lūkesčius. Pusiausvyrą pasieksite, jei nepamiršite klausytis. Reikėtų daugiau dėmesio skirti stuburui, laikysenai. Reguliari mankšta padės išlaikyti gerą savijautą.
SKORPIONAS
Darbo srityje gali kilti naujų iššūkių, bet jie padės atskleisti jūsų stipriąsias savybes. Pasitikėjimas savimi bus svarbiausia sėkmės sąlyga. Finansų srityje norėsis daugiau kontrolės, todėl venkite impulsyvių sprendimų. Palanku peržiūrėti bendrus resursus. Bendraujant gali kilti noras gvildenti gilesnes temas. Atvirumas leis sustiprinti ryšį. Sveikata priklausys nuo jūsų gebėjimo išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Kūrybinės veiklos padės suvaldyti intensyvias emocijas.
ŠAULYS
Darbo sritis skatins aktyviau dalyvauti komandos veikloje. Jūsų idėjos gali tapti svarbia bendro projekto dalimi. Finansų srityje svarbu planuoti atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Trumpalaikės naudos paieškos gali nuvilti. Bendraudami daugiau dėmesio skirkite bendroms veikloms. Kelionės ar pramogos sustiprins ryšius. Sveikata bus geresnė, jei būsite labiau fiziškai aktyvūs. Reguliari mankšta, judėjimas gamtoje padės išlaikyti gerą savijautą ir pozityvią nuotaiką. Skirkite dėmesio sveikesnei mitybai.
OŽIARAGIS
Darbo savaitė atneš atsakomybių, bet ir naujų galimybių parodyti profesionalumą. Jūsų pastangos neliks nepastebėtos. Finansų srityje reikės daugiau atsargumo. Atidėkite impulsyvius pirkinius ir stenkitės atidžiau planuoti išlaidas. Parodykite dėmesį šeimai. Jūsų palaikymas labai svarbus artimiesiems. Sveikata bus susijusi su poilsiu. Skirkite daugiau laiko atsigauti ir stiprinti imunitetą. Būkite fiziškai aktyvesni. Atraskite laiko ištrūkti į gamtą – sumažės nerimas ir atsipalaiduosite.
VANDENIS
Darbo srityje jausite įkvėpimą išbandyti naujus metodus. Kūrybinis požiūris padės išsiskirti. Finansai gali būti susiję su netikėtomis galimybėmis. Įvertinkite jas atsargiai, kad neprarastumėte stabilumo. Svarbu bendravimas ir draugystė. Bendra veikla sustiprins ryšius. Sveikata bus geresnė, jei rasite laiko malonioms veikloms. Atsipalaidavimas taps svarbiu pusiausvyros raktu. Skirkite laiko poilsiui gamtoje, leiskite sau visiškai atsipalaiduoti.
ŽUVYS
Darbo savaitė gali būti lėtesnė dėl atidėliojamų procesų. Kantrybė bus jūsų stiprybė. Finansai skatins labiau planuoti ir vengti rizikos. Išmintingi sprendimai užtikrins stabilumą. Santykiuose svarbiausia bus švelnumas. Jūsų atidumas leis partneriui pasijusti saugiai. Sveikata gali būti jautresnė, tad svarbu vengti per didelio krūvio. Ramios praktikos sustiprins vidinę būseną. Nepamirškite, kad judėjimas mažina stresą. Skirkite laiko sau, susitelkite į gerus dalykus, pasidžiaukite gamta.
