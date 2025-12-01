„Norfos“ ketvirčio amžiaus patirtis: mūsų pirkėjas praktiškų dovanų randa ir šeimai, ir bičiuliams

Savaime suprantama, kad šiomis dienomis labiausiai auga vaikiškų žaislų pardavimas. Vaikai ypač laukia Kalėdų Senelio, ateinančio ir su tėvų, ir su senelių pagalba. Dainius Dundulis, 161 parduotuvę Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas, gamybos ir logistikos bendrovės „Rivona“ generalinis direktorius, skaičiuoja, kad lapkritį ir ypač gruodį vaikiškų žaislų pardavimas auga bent tris kartus. Beje, žaislų prekybininkai pas gamintojus atsirenka paprastai dar sausį specializuotose parodose, vos pasibaigus šventiniam šurmuliu, kad jie būtų pagaminti ir parduotuvėse atsirastų bent lapkritį.
Populiarėja Kalėdų vainikai ir spragtukai
Apsilankę „Norfos“ parduotuvėje galite įsigyti Kalėdų eglučių ir stalui, ir kambariui papuošti – jų rasite nuo 35 iki 210 cm aukščio. Perkamiausios – 120 ir 180 cm aukščio. Tarp populiariausių eglučių papuošalų – stikliniai ir plastikiniai įvairaus skersmens raudoni, auksiniai, sidabriniai, balti, žali burbulai. Eglutėms ir namams papuošti taip pat perkamos įvairios stiklinės figūrėlės, elektrinės girliandos – nuo 20 iki 500 lempučių. Jų galima pasirinkti ir patalpoms, ir laukui, įvairiaspalvių arba baltų, šaltų ar šiltų spalvų.
Vis daugiau perkama ir Kalėdų vainikų, kuriais, paprastai, puošiamos durys ar stalai, kuriamos šventinės kompozicijos. Mielai perkamos snaigės, varpeliai, pastatomos dekoracijos, vaizduojančios Kalėdų ar sniego senius, elnius, taip pat arklius – mat 2026-ieji pagal kinų kalendorių bus Arklio metai.
„Pastaraisiais metais labai išpopuliarėjo spragtukai, todėl savo parduotuvėse siūlome platų jų pasirinkimą, taip pat advento kalendoriai su kišenėlėmis, kurias kiekvienas gali užpildyti jo artimam žmogui mielomis dovanėlėmis. Šiemet „Norfa“ siūlo ir gausų dovanų maišelių, dovanoms pakuoti skirtų juostelių pasirinkimą“, – sakė Gerda, „Norfos“ prekių grupės vadovė.
Dovanoms – ir namų tekstilė, ir dulkių siurblys
Kristina, „Norfos“ prekių grupės vadovė, teigia, kad prieš šventes didėja namų tekstilės – rankšluosčių, staltiesių, dekoratyvinių pagalvėlių, ypač su spragtukais, taip pat kojinių ir šlepečių su šventine atributika paklausa. Pasak jos, tai perkama ir savo namams papuošti, ir dovanoms. Nors metai iš metų namų tekstilė keičiasi mažai, bet kasmet skiriasi vyraujančios spalvos, gaminių dizainas, papuošalų motyvai. Beje, kasmet tarp populiariausių šios kategorijos prekių yra virtuviniai rankšluostukai ir pirštinės, kurių stengiamasi pasiūlyti kuo įvairesnių. Namų tekstilės prekių grupės pardavimai prieš didžiąsias metų šventes auga apie 2–3 kartus – akivaizdu, kad šie gaminiai tampa dovana ar dovanos priedu.
Edgaras, „Norfos“ prekių grupės vadovas, sako, kad šiemet, matyt, dovanoms ypač perkami įvairūs elektriniai įrankiai ir elektronika. Pastebėta, kad praktiškos dovanos pastaraisiais metais tapo gerokai populiaresnės. Pavyzdžiui, paklausios belaidės „Red Bull“ ausinės, garso kolonėlės, kurias, galite nustebti, dažniausiai perka vyresnio amžiaus pirkėjai. Atrodo, tenkina Kalėdų Seneliui išsakytas anūkų svajones.
Dovanoms dažniausiai pasirenkami žinomų prekių ženklų gaminiai – garsios Prancūzų kompanijos „Tefal“ buitiniai prietaisai, pasaulinio įvairios buitinės, garso ir vaizdo technikos gamintojo „Philips“ gaminiai, patikimumu garsėjančios vokiečių bendrovės „Karcher“ siurbliai robotai ar dulkių siurbliai, jau daugiau kaip 100-metį veikiančios Vokietijos kompanijos „Braun“ plaukų ir barzdos priežiūros mašinėlės „keturi viename“, JAV kompanijos „Conair“ profesionalių plaukų priežiūros ir formavimo prietaisų prekių ženklo „BaByliss“ plaukų džiovintuvai. Beje, pavyzdžiui, „Karcher“ siurblys robotas per akciją kainuoja tik 159,99, dulkių siurblys – 49,99, o „Braun“ plaukų kirpimo mašinėlė – 24,99 euro. Taigi, užsukus į parduotuvę „Norfa“ praktišką dovaną galima rasti ir vyrui, ir moteriai, ir net šeimai.
Šiemet „Norfos“ pirkėjams pateikta per 50 tūkst. kosmetikos rinkinių. Jau keletą metų stebimas tokių rinkinių paklausos augimas, o jų kiekiai ir įvairovė kasmet didinami.
Vaikams – 24 pasakėlių advento kalendorius
Kaip dovanos, ypač vyrams, dažnai perkami ir įvairūs aksesuarai automobiliams, pavyzdžiui, specialūs kvapai, automobiliniai kastuvėliai, kilimėliai. Kai ežerus ir upes užtraukia ledas, „Norfoje“ paklausūs žvejybos rinkiniai ir poledinei žūklei skirta įranga. Jos asortimentą „Norfa“ stengiasi išlaikyti kuo patrauklesnį ir žiemą, kad tenkintų žvejų mėgėjų ir jiems dovanų ieškančių poreikius.
Vaikams tradiciškai, ypač jei prieš Kalėdas pasninga, perkamos geresnės kokybės brangesnės ir įdomesnės rogutės, čiuožyklės. Kaip dovana vaikams pernai buvo pasiūlytas ir sulaukė ypač didelio pasisekimo knygos formos advento kalendorius. Jame vaikas 24 dienas randa mažą pasakų knygutę su trumpa pasakaite, kurią jam, jei skaityti dar nemoka, galima perskaityti prieš miegą.
Gal kai ką nustebins, bet „Norfos“ prekybos tinklas yra tarp lyderių šalyje pagal knygų pardavimą. Todėl tenkinant didelius pirkėjų poreikius šventiniu laikotarpiu siūlomas ne tik platus romanų ar knygų vaikams asortimentas, bet ir specialiai apipavidalintos knygos, labai tinkančios dovanoti. Beje, „Norfos“ klientas, pirkdamas prekių už tam tikrą sumą, gauna čekį, kurį panaudojęs, knygą gali įsigyti už ypač patrauklią kainą.
„Kalėdoms dažniausiai pasiūlome ir specialių knygų, pavyzdžiui, vieną suaugusiesiems, kitą – vaikams. Suaugusiesiems paprastai skiriame šventiškai apipavidalintą knygą apie maisto gamybą ar teikiančią kitokią naudą buityje, patarimų. Taip pat gerokai praplečiame romanų įvairovę“, – pasakojo Gediminas, „Norfos“ prekių grupės vadovas.
Ne tik namams papuošti, bet ir dovanoms dažniausiai pasirenkamos įvairių formų – pailgos, cilindrai, apvalios – dekoratyvinės žvakės. Populiariausios yra aukso, sidabro, raudonos ir baltos spalvų.
Renkasi aukštesnės kokybės dovanas
Tarp dovanų tradiciškai – ir įvairūs indai. Ypač populiarūs puodeliai su šventine, bet universalesne puošyba, pavyzdžiui, kukliomis snaigėmis ar netradicinės formos, taip pat puodelio ir sietelio ar šaukštelio rinkinys, įvairių formų dvisienio stiklo puodeliai su figūrėlėmis jų viduje – katytėmis, avytėmis, meškučiais ir t. t. Matyt, šios dovanos populiarios ir todėl, kad kainuoja vos nuo kiek daugiau nei 1 euro iki 4–5 eurų. Paklausūs įvairių formų padėkliukai iš keramikos, medžio ir kamštinio medžio, taip pat fondiu rinkiniai, kainuojantys iki 6 eurų, termosai gėrimams ir maistui, termosiniai puodeliai.
„Norfa“ pirkėjams siūlo ir platų asortimentą dovanų vyniojimo popieriaus, dovanų maišelių, dėžučių ir su neutraliais, ir su kalėdiniais piešiniais. Juos pirkėjas gali rinktis įvairių spalvų ir piešinių. Pavyzdžiui, popierius pagamintas Kinijoje ar Vokietijoje, o kaina – nuo 1,29 iki 3 eurų. Didelėms dovanoms supakuoti ypač tinka net 10 m ilgio ritiniuose parduodamas popierius su šventine atributika. „Norfos“ pirkėjas labiausiai mėgsta skandinaviško dizaino minimalistinio stiliaus dovanų popierių, dėžutes ir maišelius. Prieššventiniu laikotarpiu „Norfos“ pirkėjai įsigyja per 80 tūkst. pakavimo popieriaus ritinėlių.
„Jei analizuosime, kaip pasikeitė daugelio pramoninių prekių paklausa, didelių skirtumų per kelerius pastaruosius metus nepamatysime, o jei vertinsime kelių dešimtmečių pokyčius, matysime ne revoliuciją, bet evoliuciją – pokyčių yra, bet jie jokiu būdu ne drastiški“, – konstatavo daugiau kaip ketvirtį amžiaus veikiančio mažmeninio prekybos tinklo „Norfa“ vadovas. Tačiau čia pat patikslina, kad anksčiau didesnė dalis pirkėjų buvo linkę rinktis pigesnes ir, suprantama, prastesnės kokybės prekes, dovanas, o pastaraisiais metais žymiai dažniau renkasi bent jau vidutinės ar aukštesnės kokybės gaminius. Ši tendencija kasmet stiprėja. Tai galima matyti net renkantis dovanų popierių – nors vokiškas brangesnis daugiau kaip du kartus, bet ir jo, ir kiniško parduodama po lygiai.
Gruodis vasarą lenkia nedaug
Ilgo galiojimo prekės, taip pat ir tinkamos dovanoms, į parduotuves atvežamos dar lapkritį. Iš tiesų, priešingai nei daugelis mano, skaičiuojant pagal svorį ir kiekius, lapkritį prekių vežama gerokai daugiau nei gruodį, kai siekiama tik palaikyti tam tikrus jų kiekius ir atvežti greito vartojimo produktų.
„Jei lygintume atskirus mėnesius, matyt, daugelis nustebtų, kad gruodis nuo vasaros mėnesių pagal pardavimus ir apyvartą gana menkai skiriasi. Per pirmas dvi gruodžio savaites darbo dienomis apyvarta būna mažesnė nei vidurkis, o savaitę ar kelios dienos prieš Kūčias ir Kalėdas apyvarta auga kartais, tačiau Kalėdų pirmą dieną nedirbame, o paskui kelias dienas apyvarta labai menka ir vėl šokteli tik prieš pat Naujuosius – paskutinę metų dieną, – pasakojo „Norfos“ vadovas. – Tad jei lygintume visų metų vidutinius mėnesių pardavimus, gruodžio apyvarta didžiosiose „Norfose“ vidutiniškai didesnė apie 10–15 proc., o palyginti su vasaros mėnesiais – vos 5–7 proc. Tačiau mažesnėse parduotuvėse, kuriose, suprantama, asortimentas mažesnis ir mažiau prabangesnių prekių, gruodžio prekyba net gerokai silpnesnė nei kitais mėnesiais.“
