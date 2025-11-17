Žaislų pardavimams diriguoja Kalėdų Senelis ir madas kuriantys didieji gamintojai

Kaip ir daugelis gaminių, didesnė dalis pasaulio žaislų pagaminama Kinijoje. Čia Guangdžou ir Šanchajuje vykstančiose grandiozinėse, verslininkams skirtose žaislų ir žaidimų B2B mugėse Kalėdų Senelio atstovai randa daugiausia vaikų trokštamų žaislų. Kita didelė tradicinė žaislų ir žaidimų mugė kasmet rengiama Honkonge. Tiesa, Europos ir Šiaurės Amerikos žinomų prekių ženklų gamintojų vaikų žaislų ieškoma Europoje vykstančiose parodose.
Žaislų paklausos tendencijos
„Vos baigiasi kalėdinis ir naujametinis šurmulys, mūsų specialistai jau turi būti susiruošę į žaislų ir žaidimų muges, kurios prasideda metų pradžioje. Pavyzdžiui, didžiausia specializuota žaislų ir žaidimų mugė Honkonge tradiciškai pakviečia pirmosiomis sausio dienomis. Šiose mugėse susipažįstama su pasauliniais pasiūlymais, renkami gaminių, kurie parduotuves pasieks beveik po metų, ateinančioms didžiausioms metų šventėms, užsakymai, – pasakojo Dainius Dundulis, 160 parduotuvių Lietuvoje valdančios UAB „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos UAB „Rivona“ generalinis direktorius. – Beje, į žinomų gamintojų ekspozicijas Europos parodose būtina registruotis gerokai iš anksto. Jų stendai yra uždari ir patekti galima tik iš anksto užsisakius susitikimą. Taip naujų žaislų kūrėjai stengiasi apsisaugoti nuo plagijavimo.“
„Kinijos parodose žaislus atsirenkame ir užsakome tiesiai iš gamintojų. Tai leidžia sutarti gerą kainą. Žinomi JAV ir Europos gamintojai paprastai turi savo atstovus ir šių gamintojų žaislų galime įsigyti tik per juos“, – subtilybes užsakant žaislus atskleidė Gerda Pilkauskaitė, „Norfos“ prekių grupės vadovė.
Pasak jos, nors socialiniai tinklai ir mados turi įtakos vaikų norams renkantis žaislus, bet yra ir nekintančios paklausos žaislų. Jau keletą metų populiarumą išlaiko nuotoliu valdomi automobiliai, įvairūs konstruktoriai, tarp kurių vyrauja „Lego“ kaladėlės, dėmesio niekada nepraranda įvairūs pliušiniai žaislai, pastaruoju metu populiarėja kūrybiniai rinkiniai, su kuriais galima eksperimentuoti, ką nors pasigaminti ir pan., kurių pakuotėse paslėpti tam tikros serijos ar tematikos žaislai, kai vaikas nežino, kokį veikėją ras.
Žaislų perkama tiek pat
„Galiu pasakyti, kokie žaislai prarado populiarumą. Maždaug prieš penkerius metus buvo kilęs dronų ažiotažas, o pastaruoju metu jų beveik neparduodame, – teigė D. Dundulis. – Nors visuotinai kalbama, kad vaikai vis labiau linkę sėdėti prie įvairių ekranų, žaislų ir žaidimų paklausa per keletą pastarųjų metų nemažėja, o kai kurių auga.“
G. Pilkauskaitė patvirtina, kad ypač matomas žaidimų, skirtų įvairaus amžiaus grupių vaikams, paklausos augimas. Pasak jos, tai, matyt, galima paaiškinti tuo, kad tėvai tokiais žaidimais ne tik nori atitraukti vaikus nuo ekranų, bet ir prasmingai su jais pabendrauti. Taip pat paklausą išlaiko interaktyvūs skaitmeniniai žaislai, pavyzdžiui, „Bitzee“, kai virtualų augintinį reikia užauginti nuo jo gimimo, maitinti ir kitaip prižiūrėti.
Kalėdų Senelis pardavimus padidina 4 kartus
„Suprantama, kad prieš Kalėdas ir Naujuosius žaislų parduodame daugiausia – bent 3–4 kartus daugiau nei įprastais mėnesiais, – skaičiavo „Norfos“ prekių grupės vadovė. – Žaislų ir žaidimų pardavimai šokteli ir prieš mokslo metų pradžią, Velykas. Beje, sezoniniai žaislai, kurie labiau tinka šaltajam ar šiltajam laikotarpiui, asortimente sudaro vos apie 10 proc.“
Pasak D. Dundulio, prieš Kalėdas būna ir daug grupinių pirkimų, kai į Kalėdų Snelio krepšį žaislai perkami visai vaikų darželio grupei ar pradinių klasių mokiniams.
„Tokių grupinių užsakymų lapkritį ir gruodį sulaukiama labai daug visoje Lietuvoje. Todėl turime būti pasiruošę, kad Kalėdų Senelio krepšyje atsirastų tai, ko vaikai trokšta labiausiai, – teigė „Norfos“ vadovas. – Pastebėjome, kad vaikams žaislų mados daro didelę įtaką, todėl sudarydami žaislų asortimentą kalėdinei prekybai turime ne tik įvertinti ankstesnių metų rezultatus, bet ir prognozuoti madas, kurios „diriguos“ vaikų svajonėms. Šias madas įtakingiausiai kuria didieji vaikų žaislų gamintojai, kurių žaislai ir patys brangiausi.“
