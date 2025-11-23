Astrologiniai ritualai: kaip kiekvienas Zodiako ženklas gali pritraukti daugiau pinigų

Astrologija šiuo atveju gali tapti simboline užuomina – sakoma, kad kiekvienas Zodiako ženklas turi savus energetinius „vartus“, per kuriuos lengviau įsileisti klestėjimą. Žemiau pateikiami paprasti, namų sąlygomis atliekami ritualai kiekvienam ženklui. Svarbiausia – atlikti juos su tikėjimu, ramybe ir dėkingumu, be skubos ir triukšmo.
Avinas – veiksmas įžiebia sėkmę
Jūsų stiprybė – drąsa ir gebėjimas veikti. Ant popieriaus lapo užrašykite konkretų finansinį tikslą, pavyzdžiui: „Noriu iki mėnesio pabaigos uždirbti 1000 eurų.“
Uždekite raudoną žvakę ir, žiūrėdami į liepsną, pasakykite:
„Esu vertas šios sumos. Ji jau ateina pas mane.“
Tada atlikite bet kokį fizinį veiksmą: išeikite pasivaikščioti, pabėgiokite, sutvarkykite namus, paskambinkite žmogui, su kuriuo seniai planavote pasikalbėti apie darbą ar projektus. Avinui energija aktyvuojasi per judesį – svarbu nukreipti ją tinkama kryptimi.
Jautis – dėkingumas kiekvienoje monetoje
Įdėkite tris monetas į keraminį dubenį ir įberkite šiek tiek cinamono. Kiekvieną dieną trumpai jas palieskite ir pakartokite:
„Aš spinduliuoju gausą. Viskas, ko man reikia, jau yra čia.“
Jūsų stiprybė – gebėjimas kurti stabilumą ir saugumą. Priimkite pinigus su pagarba ir meile, o piniginėje laikykite juos tvarkingai: be bereikalingų kvitų, su aiškia vieta kupiūroms ir monetoms. Tvarka materialiame pasaulyje Jaučiui padeda jaustis saugiau ir pritraukti daugiau.
Dvyniai – idėja rate
Ant popieriaus lapo užrašykite penkis būdus, kaip galėtumėte užsidirbti pinigų. Pasirinkite vieną, kuris šiuo metu atrodo realiausias, ir jį apibraukite.
Padėkite lapą po žydra žvake ir garsiai perskaitykite:
„Aš renkuosi šį kelią. Pinigai ateina lengvai.“
Jūsų protas aštrus, tačiau kartais linkęs išsiblaškyti. Šis ritualas padeda susitelkti ties viena kryptimi ir nukreipti energiją į konkretų veiksmą, o ne tik į idėjų srautą.
Vėžys – vandens magija
Į stiklinį dubenį įpilkite vandens, įmeskite tris monetas ir pasakykite:
„Aš paleidžiu baimę. Aš priimu gausą.“
Tada vandenį išpilkite ant žemės (pvz., lauke ar į gėlę), o monetas įsidėkite į piniginę kaip talismaną.
Kiekvieną vakarą parašykite arba mintyse išvardykite savo dėkingumo sąrašą: už namus, maistą, artimuosius ir švelnius žodžius, kuriuos gaunate. Vėžys pritraukia finansinį stabilumą tada, kai jaučiasi emociškai ir fiziškai saugus.
Liūtas – spindesys pritraukia
Ant auksinio ar geltono popieriaus užrašykite tris savo stiprybes, kurios jau atneša arba gali atnešti pinigų. Padėkite šį lapą prieš veidrodį ir pasakykite:
„Nusipelniau turto. Mano talentai yra vertingi.“
Uždekite oranžinę žvakę, paimkite į rankas bet kokį jums gražų daiktą (papuošalą, aksesuarą, talismaną) ir kelias akimirkas jauskite pasididžiavimą savimi. Liūtui svarbus savivertės pojūtis – kai jis tvirtas, lengviau ateina ir materialinė sėkmė.
Mergelė – tvarka sukuria pagrindą
Paimkite tuščią voką ir ant jo užrašykite: „Naujos pajamos“. Įdėkite į jį bet kokią kupiūrą ir padėkite jaukioje, tvarkingoje vietoje, kur dažnai matote.
Sudarykite trijų finansinių tikslų sąrašą ir po kelis konkrečius veiksmus, kurie padėtų juos pasiekti. Pavyzdžiui: sutaupyti tam tikrą sumą, įgyti naują įgūdį, daugiau bendrauti su potencialiais klientais.
Kiekvieną kartą, kai priartėjate prie tikslo, leiskite sau mažą šventę: pagirkite save, pasižymėkite pažangą. Mergelė klesti, kai viskas struktūruota – tvarka galvoje ir dokumentuose sukuria tvirtą gausos pagrindą.
Svarstyklės – harmonijos veidrodis
Atsisėskite prieš veidrodį, uždekite baltą ir žalią žvakes. Ant popieriaus lapo užrašykite:
„Priimu turtą su dėkingumu ir ramybe.“
7 dienas iš eilės, tuo pačiu metu, žiūrėdami sau į akis veidrodyje, perskaitykite šią frazę. Stebėkite, kaip keičiasi jūsų laikysena, mimika, vidinė būsena. Svarstyklėms ypač svarbi vidinė pusiausvyra – jos be didelių pastangų pritraukia pinigus, kai jaučiasi santarvėje su savimi.
Skorpionas – baimė išnyksta ugnyje
Ant juodo popieriaus užrašykite viską, kas, jūsų manymu, trukdo finansinei gausai: „Bijau skurdo“, „Nepasitikiu savimi“, „Bijau prarasti tai, ką turiu“ ir pan.
Atsargiai sudeginkite popierių ugnies liepsnoje (žvakėje ar židinyje), kartodami:
„Aš paleidžiu. Aš atlaisvinu vietą gausai.“
Pelenus užkaskite arba išmeskite, dėkodami už išgyventas pamokas. Skorpionui tikroji stiprybė atsiranda tada, kai jis paleidžia kontrolės ir baimės jausmą.
Šaulys – pasaulio žemėlapis
Paimkite pasaulio žemėlapį ir pažymėkite tris vietas, kurias svajojate aplankyti. Šalia kiekvienos jų parašykite:
„Pinigai man atveria pasaulį.“
Pakabinkite žemėlapį gerai matomoje vietoje. Kiekvieną rytą trumpai pažvelkite į jį ir pakartokite šią frazę. Šauliui labai svarbus įkvėpimas ir prasmė – kai jis jaučia, kad pinigai yra priemonė patirčiai ir kelionėms, finansinis srautas stiprėja.
Ožiaragis – tikslo akmuo
Suraskite nedidelį, jums patinkantį akmenį. Ant popierėlio užrašykite savo finansinį tikslą (pvz., uždirbti tam tikrą sumą per metus, pasiekti naują karjeros lygį) ir šį lapelį laikykite kartu su akmeniu šalia darbo vietos.
Kiekvieną dieną uždėkite delną ant akmens ir pasakykite:
„Aš kantriai ir nuosekliai judu link viršūnės.“
Vieną savaitės dieną paskelbkite savo „finansų diena“ – skirkite ją planavimui, biudžeto peržiūrai, strategijų kūrimui. Ožiaragio stiprybė – disciplina ir ilgalaikiai planai.
Vandenis – sujungtos idėjos
Mėlyno popieriaus lapo centre užrašykite norimą mėnesio ar metų pajamų sumą. Aplink ją surašykite penkių žmonių vardus – tai gali būti draugai, kolegos, partneriai, bendraminčiai, kurie gali įkvėpti, palaikyti ar padėti idėjomis.
Padėkite lapą po mėlyna žvake ir ištarkite:
„Mano idėja dera su visuma. Ateina gausa.“
Vandenis klesti bendruomenėje ir tinkluose – svarbu jausti, kad nesate vienas, o jūsų idėjos gali kurti vertę kitiems.
Žuvys – svajonė stiklainyje
Paimkite stiklainį. Įdėkite į jį monetą, raštelį su savo finansiniais tikslais ir jums mielą kristalą ar akmenėlį. Stiklainį užsukite ir laikykite prie lovos.
Kiekvieną vakarą paimkite jį į rankas ir pašnibždėkite:
„Mano svajonė – mano kelias į turtus.“
Kartą per savaitę užsirašykite bent vieną realų veiksmą, kuris priartina prie svajonės: pokalbis, kursai, naujas projektas, papildomas darbas. Žuvims svarbu, kad fantazija įgautų formą per konkrečius žingsnius.
Atliekant pasirinktus ritualus su tikėjimu ir nuoseklumu, galima sustiprinti vidinį pasitikėjimą, motyvaciją ir dėmesį finansiniams tikslams. Kiekvienas mažas veiksmas – tai tarsi kvietimas gausai į jūsų gyvenimą.
Astrologija, taro kortų skaitymas, numerologija, ateities spėjimas, pranašystės ir ekstrasensorika nėra mokslas, o jų prognozės nėra 100 proc. tikslios. Ši informacija yra pramoginio pobūdžio, todėl jos nereikėtų vertinti kaip fakto ar finansinės konsultacijos. Į ją siūloma žvelgti kaip į galimų įvykių tikimybę ir simbolines užuominas – tikrasis pokytis priklauso nuo kiekvieno žmogaus sprendimų, dvasinės stiprybės ir pasiryžimo keisti savo gyvenimą į gerąją pusę.
Naujausi komentarai