Atskleista, kada gimę žmonės netrukus ištrūks iš „juodojo periodo“

Liepos pabaiga kai kuriems bus apmąstymų ir vidinių pokyčių laikotarpis. Šis laikas padės suprasti, ką reikia palikti praeityje, o ką reikia tobulinti. Du gimimo mėnesiai bus tokių pokyčių centre: gimusieji šiais mėnesiais galės uždaryti duris, kurios nebeveda į laimę, harmoniją ir tikslo jausmą.
Rugpjūtis
Rugpjūtį gimę žmonės neseniai galėjo patirti emocinių pakilimų ir nuosmukių bei netikėtų iššūkių. Nepaisant įgimto charakterio stiprumo, savarankiškumo ir gebėjimo pasiekti savo tikslus, jiems teko susidurti su jausmais, kuriuos buvo sunku ignoruoti. Tarp rugpjūtį gimusių žmonių yra ir savimi pasitikintys Liūtai, ir racionalios Mergelės, tačiau visus juos vienija gebėjimas susitelkti sudėtingomis akimirkomis.
Prieš prasidedant naujiems asmeniniams metams šį mėnesį gimusiems žmonėms bus svarbu įsiklausyti į savo jausmus ir suprasti, kas jiems nebetenka džiaugsmo. Jei vidinis balsas sako, kad tam tikra situacija jau išsisėmė, verta įsiklausyti į šį jausmą. Ne visada reikia įrodymų, kad būtų aišku, jog kažkas pasikeitė. Kartais intuicija padeda paleisti tai, kas nereikalinga, ir atlaisvinti vietos naujoms galimybėms.
Spalis
Spalį gimę žmonės gali jausti stiprų norą greitai palikti sunkų laikotarpį praeityje. Liepa jiems galėjo būti rimtų apmąstymų, emocinių išbandymų ir įvykių, paskatinusių giliau pažvelgti į savo gyvenimą, metas. Nesvarbu, ar tai diplomatiškos Svarstyklės, ar įžvalgūs Skorpionai, šį mėnesį gimę žmonės paprastai išlaiko pusiausvyrą net ir tada, kai aplinkybės pasirodo sudėtingos.
Tačiau šis laikotarpis gali išbandyti jų kantrybę ir priversti susidurti su pokyčiais, kurių neįmanoma kontroliuoti. Pagrindinė spalį gimusių žmonių pamoka bus priimti situaciją ir atsisakyti bandymų išlaikyti tai, kam jau atėjo laikas pasitraukti. Prieš ateinant rugpjūčiui, jie turėtų priminti sau apie savo vertę ir rinktis tik tuos kelius, kurie atitinka jų tikruosius troškimus. Net jei iš pradžių pasitikėjimą savimi teks kurti žingsnis po žingsnio, būtent jis padės pasiekti laimingesnį ir sėkmingesnį gyvenimo etapą.
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